Koning ontvangt staatssecretaris Blokhuis

Koning Willem-Alexander heeft maandag staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) ontvangen voor een kennismakingsgesprek op Paleis Noordeinde. Het bezoek past in een reeks ontvangsten van fractievoorzitters uit de Tweede Kamer en bewindspersonen van het kabinet-Rutte III.

Blokhuis (ChristenUnie) was de afgelopen weken niet aan het werk, omdat zijn jongste dochter Julia vorige maand plotseling was overleden. Ze had zeer ernstige uitvalverschijnselen, waarschijnlijk het gevolg van een auto-immuunziekte.

Voorafgaand aan zijn bezoek aan de koning bedankte Blokhuis via Twitter de mensen voor het medeleven dat hij kreeg. "Heel veel dank voor de vele warme berichten van medeleven. Met Julia voor altijd in ons hoofd en hart ben ik weer aan het werk", schreef Blokhuis. "Het voelt gewoon en heel onwerkelijk tegelijk. De steun van zoveel mensen helpt ons als familie enorm.''

Blokhuis was de achtste en laatste staatssecretaris die kwam kennismaken op Paleis Noordeinde. Met nog een paar ministers te gaan is koning Willem-Alexander bijna klaar met de reeks gesprekken.