Koning ontvangt president Varela van Panama

Koning Willem-Alexander had maandag een ontmoeting met de president van Panama, Juan Carlos Varela, op Paleis Noordeinde. Beide staatshoofden grepen de gelegenheid aan om de relatie tussen Nederland en Panama te versterken. Varela is in Nederland voor een driedaags bezoek, dat dinsdag wordt afgesloten.

Eerder op de dag had minister-president Mark Rutte de president van het Midden-Amerikaanse land al op het Catshuis ontvangen voor een werklunch. Daarbij waren ook de ministers Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) aanwezig. Aan tafel zaten ook Nederlandse experts uit verschillende economische sectoren.

Koningin Máxima had in het kielzog van de koning, in haar VN-rol, een gesprek met Isabel de Saint Malo de Alvarado. Zij is vicepresident en minister van Buitenlandse Zaken van Panama.

Tijdens zijn werkbezoek spreekt president Varela ook nog met de havenautoriteiten in Rotterdam en krijgt hij een rondleiding op Schiphol met de focus op de rol daarvan als knooppunt voor transitpassagiers. Daarnaast neemt de president deel aan een CEO Roundtable, georganiseerd door VNO-NCW, over de maritieme sector en havenontwikkeling.