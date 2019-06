Koning nu echt ridder in Orde van Kousenband

Koning Willem-Alexander is maandagmiddag geïnstalleerd als ridder in de oudste Britse ridderorde, de 'Most Noble Order of the Garter'. Dat gebeurde formeel in St George's Chapel, de kapel die behoort bij Windsor Castle. Ook de Spaanse koning Felipe werd officieel als 'Stranger Knight' opgenomen in de Orde van de Kousenband.

Beide koningen, gekleed in de traditionele ceremoniële gewaden en gepluimde baret, liepen mee in de traditionele optocht van de ridders van het kasteel naar de kapel. Hun echtgenotes Máxima en Letizia keken bij het zijportaal toe, samen met leden van de Britse koninklijke familie die geen lid zijn van de Orde. Onder hen de hertoginnen Camilla en Catherine. Die laatste vergezelde koningin Máxima ook bij de korte rit met de Rolls-Royce vanaf het kasteel.

Koningin Elizabeth (93), die aan het hoofd van de Orde staat en zelf mag beslissen aan wie ze de bijzondere onderscheiding verleent, loopt tegenwoordig niet meer mee maar laat zich rijden. Haar nichtje prinses Alexandra van Kent (82) hield haar in de auto gezelschap nu de gepensioneerde prins Philip (98) niet meer aan dit soort plechtigheden deelneemt.

In de kapel werd, zoals elk jaar op 'Garter Day' een korte dienst gehouden die buiten via luidsprekers was te volgen. De duizenden die via een loterij een toegangsbewijs voor het kasteelterrein hadden weten te bemachtigen, zongen de hymnes en het volkslied uit volle borst mee.

De Queen had de ridders, onder wie ook twee nieuwe Britse, voorafgaand aan de kerkdienst al ontvangen in Windsor Castle. Daar kregen de leden van de Orde al even traditioneel een lunch aangeboden in de historische Waterloo zaal.