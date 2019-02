Koning met Koolmees op stap in Haarlem

Koning Willem-Alexander is dinsdag in Haarlem geweest voor een reeks werkbezoeken. Hij kreeg gezelschap van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het onderwerp van de dag was het nieuwe inburgeringsstelsel. De gemeente Haarlem loopt voorop met de begeleiding bij inburgering en participatie en heeft de afgelopen twee jaar actief meegedacht over het nieuwe stelsel. In Haarlem voerden koning Willem-Alexander en minister Koolmees hierover gesprekken in het stadskantoor.

De koning en de minister trokken daarna verder naar baconspecialist Zandbergen Vleeswaren, een bedrijf dat ruimte biedt aan statushouders. Er werken er inmiddels veertig. Zij krijgen naast het werk taallessen. De koning en de minister spraken met enkele statushouders over hun werk en hun ervaringen.

Het bezoek met minister Koolmees was het vijfde in een reeks van bezoeken van de koning met ministers en staatssecretarissen.