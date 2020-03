Koning legt waarschijnlijk wel krans op de Dam op 4 mei

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima leggen tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei een krans bij het nationale monument op de Dam in Amsterdam. Na de twee minuten stilte en het spelen van het volkslied houdt de koning daar een toespraak. Dat verwacht het Nationaal Comité 4 en 5 mei, aldus een woordvoerder maandag.

Dodenherdenking en de viering van Bevrijdingsdag op 5 mei verlopen dit jaar heel anders dan voorgenomen vanwege de uitbraak van het coronavirus. Bij de plechtigheid op de Dam zal geen publiek aanwezig zijn, omdat "de geldende maatregelen voor de volksgezondheid uiteraard leidend zijn", zegt het comité. Wie er buiten het koningspaar wel op de Dam zijn en hoe dat eruit gaat zien, moet nog besloten worden.

Het Nationaal Comité besloot vorige week maandag om 4 en 5 mei aan te passen vanwege de corona-uitbraak. Sindsdien heeft het comité al meer dan 150 ideeën ontvangen voor alternatieve vieringen. Een van die voorstellen is dat iedere trompettist in Nederland op 4 mei kort voor 20.00 uur de taptoe blaast vanuit zijn eigen venster. "Dat is een heel mooi idee", aldus het comité.

Toespraak

Het monument op de Dam is door architect J.J. Oud speciaal ontworpen voor de herdenking van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Volgens het nationale comité is het nooit eerder gebeurd dat het staatshoofd zelf de gebruikelijke toespraak hield tijdens Dodenherdenking.

Half april moet duidelijk zijn hoe de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag er precies uit gaan zien.