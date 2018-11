Koning leert tussen de koeien over landbouw

Koning Willem-Alexander begaf zich dinsdag tussen de koeien. In Joppe (Gelderland) en Diepenveen (Overijssel) bezocht hij met minister Carola Schouten twee melkveehouderijen. Tijdens het werkbezoek kreeg Willem-Alexander alles te horen over kringlooplandbouw, waarbij zo min mogelijk afval en schadelijke stoffen vrijkomen.

De koning en de landbouwminister bezochten eerst de familie Smale in Joppe. Tijdens een rondleiding vertelde boer Erik Smale over hoe hij kringlooplandbouw zoveel mogelijk toepast en waar hij tegenaan loopt. Zo krijgen de 160 melkkoeien vooral voer van eigen land.

In Diepenveen bekeek Willem-Alexander Natuurderij Keizersrande. Eigenaresse Annette Harberink stelt haar bedrijf in dienst van de natuur, wat zorgt voor een grote diversiteit aan planten, insecten en vogels, waarmee ze wil laten zien dat landbouw en natuur hand in hand kunnen gaan. Natuurderij Keizersrande beslaat 120 hectare natuurlijk grasland en dertig hectare natuurlijk akkerland in de uiterwaarden van Deventer en telt tachtig koeien.

Afsluitend spraken de koning en de minister met verschillende betrokken partijen over kringlooplandbouw, een streven van de minister. Vertegenwoordigers van de zuivelbedrijven, het onderwijs en de financiële sector gingen in gesprek met Willem-Alexander en minister Schouten.

Minister Schouten is de derde bewindspersoon die de koning meeneemt op werkbezoek. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nam de koning mee naar een verpleeghuis in Amersfoort, met minister Kajsa Ollongren ging Willem-Alexander naar de Utrechtse wijken Veemarkt en Overvecht. Tijdens de bezoeken krijgt de koning te horen hoe een belangrijk onderdeel van het beleid van de bewindspersoon uitpakt in de praktijk.