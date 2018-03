Koning leert over Van Gogh & Japan

Koning Willem-Alexander heeft donderdagmiddag de tentoonstelling Van Gogh & Japan in het Van Gogh Museum in Amsterdam geopend.

De koning knipte voor de officiële opening tegelijk met minister Ingrid van Engelshoven, museumdirecteur Axel Ruger, de Japanse ambassadeur Hiroshi Inomata en burgemeester Jozias van Aartsen een lintje door. Daarna kreeg hij een rondleiding langs de op Japanse kunst geïnspireerde schilderijen die Vincent van Gogh maakte.

De internationale tentoonstelling laat de invloed van de Japanse kunst op het werk van Vincent van Gogh zien. De circa zestig schilderijen en tekeningen van Van Gogh en een rijke selectie Japanse prenten tonen hoe veelomvattend zijn bewondering voor deze kunst was en hoe ingrijpend zijn werk erdoor veranderde.

Van over de hele wereld zijn bruiklenen uit musea en particuliere collecties naar Amsterdam gekomen, waaronder Zelfportret met verbonden oor (1889), een kwetsbaar schilderij dat sinds 1930 niet meer in Nederland getoond is. Andere hoogtepunten zijn Zelfportret (1888), De wiegster van Augustine Roulin en De Arlésienne van Marie Ginoux. Het is voor het eerst dat er een tentoonstelling van deze omvang aan dit onderwerp wordt gewijd.