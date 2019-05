Koning langs boomgaarden en bedrijven in Betuwe

Praten over arbeidsmigranten tussen de perenbomen en over duurzame verpakkingen in een fruitfabriekshal. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima spraken woensdag tijdens een streekbezoek tientallen mensen over het leven en werken in de Betuwe.

De spanning gleed al snel weg, toen hij met de koning en koningin door de lange rijen bomen wandelde. „Het was heel relaxed”, blikt Harm Willemsen (26) terug. Laarzen hoeft het koningspaar niet aan tijdens de rondleiding door de boomkwekerij, zoals voorzitter Kees van Rooijen van boomkwekersvereniging Tree Centre Opheusden in zijn welkomstwoord opmerkt. De zon straalt boven een strakblauwe lucht.

Aan Willemsen als beoogd opvolger van laanboomcentrum Volentis de eer om het koningspaar op de hoogte te brengen van klimaatbestendige bomen, een innovatieve gotensysteem en de mede door de boomkwekerij ontwikkelde opleiding. „Het paar is heel toegankelijk en stelde verdiepende vragen”, merkte hij. „Ze stellen je –onbewust– op je gemak.”

Bij het afscheid geeft Van Rooijen nog de koning een stekje mee van een tilia cordata winter orange: een boom die zijn naam dankt aan de oranje gloed in de winter. Voor in de tuin bij Huis ten Bosch.

Vitrine

Het halve dorp lijkt uitgelopen voor de ontvangst op het gemeentehuis, eerder die ochtend. Vooraan in het publiek wachten Hanneke van der Zwan (27) en Gerdineke Baan (25), bekend als trouwe Oranjefans. Eindelijk bezoekt de koning hún woonplaats. ”Wij hebben u al vaak ontmoet. Uw bezoek aan ons dorp doet ons dan ook erg goed”, vertellen feloranje letters op een wit doek dat om het hek is geknoopt.

vidopheus

Jaren terug hadden ze de burgemeester al eens per brief gevraagd of hij geen bezoekje van –toen nog– koningin Beatrix kon regelen. „Misschien valt er wat te combineren met een streekbezoek”, reageerde hij. Toen het zover was dat haar opvolger Opheusden zou aandoen, schreven de dames opnieuw. Een kopie van de reactie die ze jaren terug kregen, stuurden ze mee. Misschien konden ze een speciale taak krijgen bij de ontvangst? Dat zat er niet in, maar de organisatie liet de twee vriendinnen wel een vitrine in het gemeentehuis inrichten met koninklijke spullen uit hun verzameling. Behalve mokken, borden en foto’s van hun ontmoetingen met de Oranjes, legden ze ook een briefje achter het glas: „We wachten buiten op u.”

En jawel, het wachten wordt beloond met een handdruk en een foto. „Leuk jullie weer te zien”, zegt de koning nadat de meiden zijn echtgenote een grote plant in handen hebben gedrukt. ”Gods zegen in al uw werk”, staat er op een handgeschreven kaartje dat aan de steel bungelt.

Appelcider

Onderweg trekt de koninklijke bus bekijks van zwaaiende en juichende bewoners in de berm, in voortuinen en bij rotondes. Nadat de koningin en koningin zijn bijgepraat in een transportbedrijf in Tiel, nemen ze uitgebreid de tijd om bij een fruitteeltbedrijf in Geldermalsen meer te horen over drones in de boomgaard, scholing en arbeidsmigranten. Hoe was het toen u hier kwam wonen, wil de koning van een weten van een ervaringsdeskundige. En hoe lang blijft een arbeidsmigrant gemiddeld in deze regio?

Even lijkt het strakke tijdsschema vergeten. „Ik ben nu al drie keer aan mijn jasje getrokken, dus we moeten nu écht door”, maant financieel directeur Sjors Kuiper het gezelschap, terwijl hij de achterkant van zijn colbert gladstrijkt. Toch is nog tijd voor een toast met appelcider.

Audi

Na een gesprek met ‘probleemjongeren’ en hun begeleiders in Culemborg nemen Willem-Alexander en Máxima afscheid op het bordes van het stadhuis. Theo van Sterkenburg, bestuurslid bij de Oranjevereniging, klampt de koning aan als hij de trappen af is. Hij houdt een oude foto in de lucht. Kijk, daar staan ze allebei, 28 jaar geleden op Koninginnedag.

Ruim twintig minuten later dan gepland slaan de deuren van de donkerblauwe Audi AA-86 dicht. Op naar Den Haag, waar begin van de avond een ontmoeting met de Chinese vicepresident Wang Qishan gepland staat. En daarna naar Amsterdam, samen met Máxima, voor de openingsvoorstelling van het Holland Festival. Het wordt laat vanavond.