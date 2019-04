Koning krijgt nieuwe Grootmeester

Koning Willem-Alexander krijgt per 1 augustus een nieuwe Grootmeester. Chris Breedveld, die sinds 2012 directeur van het Kabinet van de Koning is, volgt Jan Versteeg op die de functie sinds 2015 vervulde.

Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst vrijdag bekendgemaakt. De Grootmeester is het hoofd van de hofhouding. Hij of zij ondersteunt Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix en alle overige leden van het koninklijk huis bij hun dagelijkse werkzaamheden.

Voor de Dienst Koninklijk Huis werken bijna driehonderd mensen. Jan Versteeg gaat aan de slag als ambassadeur in Madrid. Eerder was Versteeg ook al ambassadeur in Griekenland.