Koning is de steigers nog niet kwijt

Goed nieuws voor koning Willem-Alexander en zijn gezin op Prinsjesdag. Oplevering van het gerenoveerde Paleis Huis ten Bosch is voorzien voor eind van dit jaar, aldus de toelichting op de begroting van de koning. Voor volgend jaar zijn geen uitgaven meer voorzien voor groot onderhoud of renovatie en dus kunnen de verhuisdozen worden besteld.

Willem-Alexander hield er overigens al rekening mee, want tijdens de fotosessie aan het begin van de zomer voorspelde hij al tegen de jaarwisseling te kunnen verhuizen. Maar nu staat het ook zwart op wit in de stukken die de Staten-Generaal kregen aangeboden. Er is 63,1 miljoen euro vrijgemaakt voor de na de troonswisseling in 2013 begonnen renovatie, waarna het ministerie van Binnenlandse Zaken 18 miljoen bijdraagt. De rest is betaald uit een speciaal daarvoor gecreëerd potje bij het Rijksvastgoedbedrijf.

De koning is daarmee overigens niet uit de werkzaamheden. Vanaf volgend jaar is er onderhoud voorzien voor de logeervleugel van Paleis Noordeinde, waar buitenlandse en andere gasten worden ondergebracht als ze in Den Haag op bezoek zijn. Zo verbleven koning Abdullah en koningin Rania hier eerder dit jaar tijdens hun officieel bezoek aan Nederland. Er worden onder meer loden leidingen vervangen en de inrichting wordt vernieuwd. De kosten worden binnen de bestaande begroting gedekt aldus de toelichting.

Het Koninklijk Paleis in Amsterdam ontkomt ook niet aan steigers. Het plan is om volgend jaar te beginnen met de al in 2015 aangekondigde renovatie van de iconische Burgerzaal, waarvoor nu nog ‘multidisciplinair’ bouwhistorisch onderzoek wordt gedaan. Ook gaan in 2019 werklieden voor reparatiewerkzaamheden het paleisdak op en wordt de timpaan/gevel aan de kant van de Nieuwezijds Voorburgwal hersteld. Dat is bij de eerdere renonatie van het paleis vanwege bezuiningingen niet gebeurd.