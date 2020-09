Koning helpt met inpakken van coronatestkits

Koning Willem-Alexander heeft donderdagmiddag in Winschoten de nieuwe productie- en assemblagelocatie voor coronatestkits van PerkinElmer geopend.

Dat deed hij door als tijdelijke vrijwilliger aan te schuiven bij het inpakken van de kits en de lopende band aan te zetten.

De koning vond het “waanzinnig” dat het bedrijf in enkele weken tijd een heel nieuwe productielijn uit de grond heeft gestampt. Hij was oorspronkelijk van plan een informeel werkbezoek te brengen aan de vestiging in Groningen, maar in de tijd dat het bezoek werd voorbereid trok PerkinElmer naar Winschoten en kon hij daar nu een bijzondere opening verrichten.

De van oorsprong Amerikaanse onderneming produceert wereldwijd innovatieve meetapparatuur maar begon in het voorjaar met de productie van coronatestkits. Daarvoor moest zowel personeel als ruimte worden gevonden. Vanwege de steeds grotere vraag, zowel in Nederland als internationaal, werd besloten de extra locatie te openen in een bestaand bedrijfspand, waar voorheen agenda’s werden gemaakt.

Voetbalveld

Willem-Alexander merkte op dat het op zich al een uitdaging was om nieuwe activiteiten te beginnen in een niet daarop afgestemde plek. “Ja, het is alsof we coronatestkits maken op een voetbalveld”, beaamde directeur Perry Luja, verwijzend naar de enorme assemblagehal. Maar daar is wel genoeg ruimte om uit te breiden. Bij PerkinElmer begrepen ze berichten over gebrek aan testmateriaal dan ook niet. “Aan ons ligt het niet. Er is genoeg en we kunnen nog veel meer maken.”

In de gesprekken die de koning voerde met medewerkers en directie kwamen verschillende obstakels ter sprake, zoals het gebrek aan vervoerscapaciteit via de lucht en de noodzaak om de goed passende en hermetisch sluitende flessen uit Amerika te krijgen. Willem-Alexander zag voorlopig nog wel genoeg werk. Ook als het coronavirus voor minder besmettingen zorgt, blijft testen nog heel lang essentieel.