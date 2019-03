Koning heeft completer beeld Duitsland

Koning Willem-Alexander heeft door zijn rondreis langs de Duitse deelstaten „een veel completer beeld” gekregen van „onze goede buren en beste vriend” Duitsland.

Dat zei hij woensdagmiddag in Bremerhaven. Daar had het koningspaar tijdens het werkbezoek aan de Vrije Hanzestad Bremen een korte ontmoeting met de Nederlandse en Duitse media.

De koning hamerde op goede samenwerking met Duitsland, hetgeen hij belangrijk en essentieel vond in de 21e eeuw. Willem-Alexander kende het land natuurlijk al, tenslotte komt hij er al zijn hele leven en hij heeft er familie en vrienden. Maar in zijn nieuwe functie kreeg hij wel een ander beeld en de koning was blij nu met alle facetten kennis te hebben gemaakt.

Willem-Alexander zei dat het „super” was om weer terug te zijn in Duitsland, waar Bremen de dertiende deelstaat was die het koningspaar sinds 2013 heeft bezocht. „We hebben er nog drie te gaan. In mei gaan we naar Mecklenburg-Voorpommeren en Brandenburg en dan blijft Berlijn nog over. Niet alleen de hoofdstad maar ook een aparte bondsstaat.”

Hij was dankbaar voor de warme ontvangst in Bremen, waar belangrijke zaken als ruimtevaart, windenergie en poolonderzoek aan de orde kwamen. De warme ontvangst had het matige weer in de Hanzestad gecompenseerd, zo zei Willem-Alexander. „Dat heeft alles goed gemaakt.”