Koning: Geen reden voor aanpassen Mediacode

Koning Willem-Alexander ziet geen enkele reden de Mediacode aan te passen. De richtlijn die het koningshuis hanteert ten aanzien van opnamen die in de privésfeer zijn gemaakt is "absoluut nog relevant" aldus de koning vrijdag in Crosshaven in een gesprek met Nederlandse media aan het einde van zijn staatsbezoek aan Ierland.

Koning Willem-Alexander wees erop dat de richtlijnen stoelen op uitspraken van Nederlandse en Europese rechters en volgens hem zijn niet veranderd. "De Mediacode is honoderd procent houdbaar gebleken bij de rechter". Zijn vrouw koningin Máxima was "dankbaar" dat door de code de privacy van haar gezin en in het bijzonder de drie dochters werd gewaarborgd.

Uitleg over vrijwilligersinitiatieven bij een fort dat Cork ooit moest verdedigen tegen een inval van stadhouder Willem III. De Oranjes beloofden deze keer in vrede te komen. #staatsbezoek pic.twitter.com/J9Rn94DYwl — Anne Vader (@Anne_Vader) 14 juni 2019

De Mediacode was recent weer onderwerp van discussie toen een filmpje opdook van een dansende koningin Máxima bij een privéfeest in Sevilla. Op sociale media deed de opname snel de ronde maar de Rijksvoorlichtingsdienst raadde traditionele media af de beelden te gebruiken.

Dat ze Máxima op bijzondere wijze toonden was in het licht van de Mediacode niet relevant. Het ging erom dat ze waren gemaakt in de privésfeer, hetgeen uit de filmopname ook wel bleek.

Dat dergelijke video's makkelijk hun weg vinden op sociale media is echter geen reden het beleid aan te passen, benadrukte koning Willem-Alexander.

