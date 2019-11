Koning gaat langs bij hogeschool en bibliotheek in Venlo

Willem-Alexander is dinsdagochtend op werkbezoek geweest in Venlo. De koning ging samen met minister Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) langs bij Fontys Venlo en de bibliotheek. Het bezoek stond in het teken van de samenwerking tussen Duitsland en Nederland in de grensregio en digitale ontwikkelingen.

Op de hogeschool spraken Willem-Alexander en Knops met bestuurders, directeuren, ondernemers en studenten over de betekenis van onderzoek en onderwijs voor de grensregio Limburg-Niederrhein. Ook kregen ze uitleg over een aantal projecten en initiatieven die de Duits-Nederlandse economische samenwerking in de regio moeten versterken. Een van deze projecten is LOGwear waarvoor onderzoek wordt gedaan naar draagbare elektronische apparaten zoals armcomputers, ringscanners en brillen met hololens die het logistieke proces van de mkb-ondernemer kunnen verbeteren. De koning mocht ze ook testen.

Afsluitend ging het duo naar de Bibliotheek Venlo. Hier spraken Willem-Alexander en de minister met docenten en leerlingen van het Valuascollege, een middelbare school die een voortrekker is in het taalonderwijs Duits. Ook werd gesproken over de inspanningen van onder meer bibliotheken, het ministerie van BZK en publieke dienstverleners om mensen dicht bij huis te ondersteunen bij digitaal contact met de overheid.

Het bezoek met Knops is het dertiende in een reeks van bezoeken van de koning met ministers en staatssecretarissen.