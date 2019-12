Koning fotografeert oudste dochter Amalia voor verjaardag

Koning Willem-Alexander heeft ter gelegenheid van de zestiende verjaardag van zijn oudste dochter prinses Amalia een foto gemaakt in de achtertuin van Huis ten Bosch.

Met het zelf fotograferen van de Prinses van Oranje, zoals de officiële titel van de troonopvolgster luidt, zet Willem-Alexander een traditie voort die hij zelf op 7 december 2003 in het Haagse Bronovo-ziekenhuis is begonnen. In de loop der jaren heeft hij het vaker gedaan, op vakantie in Argentinië of - maar dan met de mobiele telefoon en een filmpje - op de eerste dag van de middelbare school.

Het maakt tevens duidelijk dat Willem-Alexander en Máxima als ouders hun dochters zolang ze minderjarig zijn zoveel mogelijk willen afschermen van de buitenwereld om ze een ‘normale’ jeugd te geven. Het binnenhalen van een beroepsfotograaf zou inbreuk maken op een intiem moment. Door het zelf te doen houdt de koning het ‘binnen de familie’ en daardoor ook ontspannen. Ook al is Amalia door de jaarlijkse fotosessies en Koningsdag gewend aan het geratel van camera’s.

Koning Willem-Alexander trots op bijna jarige Amalia

Geknipt

Een groot verjaardagsfeest zit er niet in, vertelde koningin Máxima vorige week in Pakistan. De kerstvakantie nadert en op school is er nog veel te doen. Amalia heeft 10 december ook de uitvoering van de mede door haar tot stand gekomen musical ‘Het Kerstklooster’ in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, dus zou er vooral “veel gezongen” worden aldus Máxima. Dat laat onverlet dat in koninklijke kringen een bescheiden feest toch ook nog fors kan uitvallen.

Máxima vond dat de afgelopen zestien jaar snel voorbij zijn gegaan. Ze maakte zich nu al zorgen over het moment dat Amalia het huis uit zou gaan. Volgens de koningin is dat al over twee jaar. “Ik moet dus nog even van haar genieten”.

Amalia zelf is nog niet veel aan het woord geweest, geheel in lijn met het afschermingsbeleid. De enkele keer dat ze voor de microfoon wat mocht zeggen, was ze gedecideerd en afgewogen. Geheel naar koninklijk gebruik wilde ze op Koningsdag in Zwolle geen voorkeur uitspreken voor de attracties die ze had gezien en in Amersfoort liet ze Máxima weten best zelf haar mening te kunnen geven. “Ze lijkt geknipt voor haar toekomstige rol”, wist de koning afgelopen zomer.