Koning en koningin houden nieuwjaarsontvangst

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima ontvangen dinsdag enkele honderden gasten in het Koninklijk Paleis Amsterdam voor de traditionele nieuwjaarsontvangst. Ook prinses Beatrix, prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven zijn bij de receptie op het paleis aanwezig.

Dit jaar zijn specifiek vertegenwoordigers uit het openbaar vervoer uitgenodigd. Als voorbereiding op de speciale gasten bracht koning Willem-Alexander in december een werkbezoek aan openbaarvervoerbedrijven in Groningen en Drenthe. De koning stapte onder meer in een waterstofbus, waarmee hij door het centrum van Assen reed.

Sinds 2013 is het gebruikelijk uitnodigingen te sturen naar vertegenwoordigers van speciale sectoren, zoals bijvoorbeeld de politie en het onderwijs. Dit jaar is dat dus het openbaar vervoer.

Woensdag is er nog een tweede nieuwjaarsontvangst in het paleis. Dan ontvangt het koningspaar leden van het corps diplomatique en internationale organisaties.