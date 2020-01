Koning en koningin branden kaarsje bij herdenking Auschwitz

Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en premier Mark Rutte hebben maandagmiddag een kaarsje gebrand tijdens de herdenkingsdienst in Auschwitz. De ceremonie vond plaats ter gelegenheid van de 75e verjaardag van de bevrijding van het voormalige Duitse vernietigingskamp.

Er waren tientallen hoogwaardigheidsbekleders aanwezig bij de herdenking. Ook de Belgische koning Filip en de Duitse president Frank-Walter Steinmeier woonden de bijeenkomst bij.

De Poolse president Andrzej Duda zei in een toespraak dat de wereld de gruwelen in het Duitse concentratiekamp moet blijven gedenken om te voorkomen dat die zich herhalen. Polen heeft volgens Duda de verplichting de herinnering te helpen bewaren en de waarheid te beschermen.

In het kampenstelsel in en rond Auschwitz zijn naar schatting meer dan een miljoen mensen om het leven gebracht, vooral Joden. Na de bevrijding door het Rode Leger uit de Sovjet-Unie zijn er 7500 overlevenden aangetroffen. Het grootste kamp Auschwitz-Birkenau is voor velen het symbool geworden van de Holocaust.

Koningspaar en Rutte zijn aanwezig bij herdenking Auschwitz