Koning en koningin aangekomen in Schwerin

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn maandagmiddag gearriveerd in Schwerin, de hoofdstad van de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern. Ze werden bij de Staatskanselarij ontvangen door minister-president Manuela Schwesig en haar echtgenoot, die Máxima de bloemen overhandigde.

Het Landespolizeiorcherster van Mecklenburg-Vorpommern voorzag de ceremoniële ontvangst van een muzikale noot. Voorafgaande aan de ontvangst zei Manuela Schwesig zich erg te verheugen op de komst van het Nederlandse koningspaar.

In het slot, waar tot ongeveer een eeuw geleden de familie van Willem-Alexanders overgrootvader prins Hendrik woonde, krijgt het Nederlandse bezoek een lunch aangeboden en bij de Orangerie. Het koningspaar liep op weg naar de plenaire zaal van het Mecklenburgse parlement door de galerij met portretten van voorvaders en de Troonzaal van het in 1918 afgezette vorstenhuis Mecklenburg-Schwerin.

Het werkbezoek aan Duitsland duurt drie dagen en voert het koningspaar ook naar de deelstaat Brandenburg. Sinds zijn aantreden in 2013 heeft koning Willem-Alexander, als deze reis is afgesloten, vijftien van de zestien Länder bezocht. Alleen Berlijn, zelf ook een zelfstandige deelstaat, is dan nog over.

Koning Willem-Alexander heeft in de week van de Europese verkiezingen bij zijn werkbezoek aan de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern het belang benadrukt van Europese samenwerking.

"Het is belangrijk dat wij in Europa elkaar opzoeken en elkaar steeds beter leren begrijpen. Alleen dan kunnen wij samen succesvol de problemen aanpakken die onze eigen grenzen te buiten gaan", zei de koning in zijn tafelrede in Schloss Schwerin.

Daar kregen koning Willem-Alexander en koningin Máxima een lunch aangeboden door deelstaatpremier Manuela Schwesig, die in haar toespraak eveneens een pleidooi hield voor een sterk Europa. "Wat ons verbindt is het geloof in een sterk Europa. Een Europa dat staat voor vrijheid, democratie en solidariteit. Een Europa waarin we ons veilig voelen, waarin we over grenzen heenkijken, waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten."