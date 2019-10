Koning brengt werkbezoek aan Nationale ombudsman

Koning Willem-Alexander heeft woensdagmiddag een werkbezoek gebracht aan de Nationale ombudsman in Den Haag. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst gemeld.

De huidige Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, en zijn team vertelden de koning over verschillende aspecten van hun werk. Medewerkers gaven onder meer uitleg over de diversiteit aan vragen die zij in behandeling nemen en het onderzoek dat ze uitvoeren op eigen initiatief. Ook was er aandacht voor de thema’s armoede en digitalisering, twee prioriteiten van de Nationale ombudsman.

Afsluitend was er een bijeenkomst met de ombudsmannen van het Koninkrijk. De ombudsmannen van Nederland, Curaçao en Sint Maarten spraken met Willem-Alexander over de ontwikkelingen in hun landen, de relatie tussen burger en overheid en de rol van hun instituut bij problemen tussen burgers en de overheid. Daarnaast werd met de kwartiermaker van Aruba gesproken over de vergevorderde plannen voor het instellen van een ombudsman op Aruba.