Koning bezoekt zolder van gasvrije woning

Koning Willem-Alexander bezocht dinsdag met minister Eric Wiebes van Economische Zaken een modelwoning in Purmerend die op stadsverwarming is aangesloten. In de modelwoning, onderdeel van het programma GasVrij Purmerend, kunnen inwoners zien welke aanpassingen er nodig zijn om woningen gasvrij te maken.

Tijdens het bezoek spraken de koning en de minister met vertegenwoordigers van Stadsverwarming Purmerend (SVP), woningcorporaties en bewoners over de stappen die genomen moeten worden om woningen op duurzame warmte aan te sluiten.

Ook nam Willem-Alexander een kijkje op zolder om te zien welke vraagstukken bewoners in de praktijk tegenkomen als ze hun woning gasvrij willen maken.