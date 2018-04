Koning bezoekt vliegbasis Eindhoven

Koning Willem-Alexander heeft vrijdagmiddag een werkbezoek gebracht aan de vliegbasis Eindhoven. Hij wilde uit eerste hand geïnformeerd worden over de toekomst van de basis en over het werk van de daar gevestigde squadrons. Ook kwam het samenspel tussen het militaire- en burgerdeel van het vliegveld ter sprake.

De koning kreeg een enthousiast en optimistisch verhaal te horen. Luitenant-generaal Dennis Luyt, de commandant van de luchtstrijdkrachten, durfde na jaren van bezuinigingen voor het eerst weer te spreken over groei. De luchtmacht en daarmee ook de vliegbasis krijgen een impuls, en daarmee kunnen inzet en beschikbaarheid worden vergroot, vertelde hij aan de koning. Maar ook in de toekomst moeten keuzes worden gemaakt. Nederland kan niet alles doen, zo wist Willem-Alexander.

Dat de koning niet onbekend is met de luchtvaart en de luchtmacht, of met de vliegbasis zelf, bleek bij zijn rondgang langs verschillende presentaties in een van de hangars. Hij kon precies aanwijzen waar vroeger de start-en landingsbaan lag, en ook van de verschillende toestellen wist hij veel details en bijzonderheden.

De bejaarde KDC-10 tank-en transportvliegtuigen werden besproken en de multifunctionele opvolger Airbus 330 MRTT, waarvan in mei de eerste naar Nederland komen, werd toegelicht aan de hand van foto's. De KDC was vorig jaar ingezet in Koeweit, onder zware omstandigheden. Het toestel vroeg mede gezien de leeftijd van bijna vijftig jaar om veel aandacht. Maar als vliegtuigen vliegen, is er niks aan de hand zei Willem-Alexander. ,,Ze moeten niet stilstaan."

De KDC deed met de C130 Hercules-toestellen ook dienst in het Caribisch gebied nadat de orkaan Irma grote verwoestingen had aangericht op met name Sint Maarten. De koning werd bijgepraat over het verloop van die bijzondere inzet, waarop de luchtmacht zeer trots was. Het was belangrijk ook in eigen land - koninkrijk - te kunnen helpen, stelde Willem-Alexander vast.

Tot slot van zijn rondgang bekeek hij ook een Hercules van binnen en werd verteld over de nieuwe taken die het werkpaard van de luchtmacht op zich neemt, zoals het droppen van parachutisten en hulpgoederen en de uitbreiding van de samenwerking met andere strijdmachtonderdelen. ,,Daarnaast doen we natuurlijk ook het gewone luchttransport. Het KLM-werk zeg maar", zei de vliegtuigcommandant. ,,Daar is helemaal niks mis mee", vond de voor KLM vliegende Willem-Alexander.