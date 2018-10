Koning bezoekt Sint Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis in Amersfoort

Koning Willem Alexander heeft woensdag een werkbezoek gebracht aan het Sint Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis (EVG) in Amersfoort. Hij was in gezelschap van vicepremier en minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Het EVG is onderdeel van zorgorganisatie Beweging 3.0 en biedt zorg aan ouderen die lijden aan dementie. Tijdens het bezoek was er veel aandacht voor de vraag hoe een zorgorganisatie een kwaliteitsachterstand kan ombuigen naar kwalitatief goede zorg.

Beweging 3.0 kwam in 2016 op een ‘zwarte lijst’ van slechtpresterende verpleeghuizen, maar is daar intussen vanaf. De zorg is op orde en de instelling maakt nu plannen rond het programma ”Thuis in het verpleeghuis” van het ministerie van VWS.