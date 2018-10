Koning bezoekt Marechaussee in Zoutkamp

Koning Willem-Alexander heeft dinsdag een werkbezoek gebracht aan de door de Koninklijke Marechaussee georganiseerde EU Police Services Training op de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in Zoutkamp.

Tijdens het bezoek stond de internationale samenwerking tussen de Koninklijke Marechaussee en andere politie- en gendarmerieorganisaties centraal, maakte de RVD dinsdag bekend.

Bij aanvang van zijn bezoek werd Koning Willem-Alexander ontvangen door de Commandant Koninklijke Marechaussee, luitenant-generaal Van den Brink en door de leider van de oefening, kolonel Keijer. Na een korte toelichting op de ontwikkelingen binnen de Marechaussee werd gesproken over het EUPST-programma en over de doelstellingen van training. In het programma zijn zeventien partners uit dertien landen verenigd.

De training versterkt de internationale politievaardigheden van politiemensen die bijdragen aan het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid, zowel in EU-lidstaten als daarbuiten. Aansluitend aan de uitleg over de EUPST werd een bezoek gebracht aan het oefendorp Marnehuizen. Hier trainen ruim 200 deelnemers gedurende twee weken in een realistisch scenario waarin internationale politie-eenheden onder druk moeten samenwerken.