Koning bezoekt Buddy to Buddy in Zutphen

Koning Willem-Alexander heeft woensdag in Zutphen een werkbezoek afgelegd aan stichting Buddy to Buddy. Daarmee heeft ook de derde en laatste winnaar van het Appeltje van Oranje 2018 koninklijk bezoek gehad.

Buddy to Buddy koppelt (ex-)vluchtelingen en Nederlanders aan elkaar als maatjes. Het initiatief startte in 2015, naar aanleiding van een discussie in Zutphen over de komst van een asielzoekerscentrum. De stichting wil niet alleen vluchtelingen uit hun sociale isolement halen, maar ook de betrokkenheid van Nederlanders vergroten.

Willem-Alexander sprak tijdens zijn bezoek met de betrokkenen, onder anderen met koppels over hun ervaringen. Hij woonde ook ij een deel van de zogenoemde matchingslunch bij, waar gekoppelde nieuwkomers en Nederlanders elkaar voor het eerst ontmoetten.

koningzutphen

Met de Appeltjes van Oranje bekroont het Oranje Fonds, waar koning Willem-Alexander en koningin Máxima beschermpaar van zijn, jaarlijks sociale initiatieven die op succesvolle wijze groepen mensen verbinden en anderen inspireren. Dit jaar werden de prijzen uitgereikt aan initiatieven van jonge en sociale ondernemers.

Voor de koning lag zijn stop in Zutphen op de route voor zijn geplande bezoek woensdagmiddag in Hengelo, waar het 150-jarig bestaan van Hengelo techniekstad wordt gevierd. Willem-Alexander woont op het ROC Twente het jaarcongres van netwerkorganisatie De Maatschappij bij en brengt bezoeken aan het High Tech Systems Park, hightechbedrijf Thales en het C.T. Stork College.