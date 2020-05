Koning bezoekt Bernhardkazerne in Amersfoort

Koning Willem-Alexander heeft woensdag een bezoek gebracht aan de Bernhardkazerne in Amersfoort. Hij deed dat in het kader van een werkbezoek aan het Territoriaal Operatiecentrum (TOC) van de Koninklijke Landmacht, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Aan het begin van het bezoek kreeg Willem-Alexander een overzicht van de activiteiten van de afgelopen 24 uur en werd er voor hem een vooruitblik geschetst over wat er allemaal nog zou gaan gebeuren. Daarna nam de koning deel aan drie gesprekken.

Ten eerste met de medewerkers van het TOC over de manier waarop het centrum ondersteuning biedt aan diverse operaties. Daarna werd Willem-Alexander bijgepraat over de ondersteuning bij diverse planningsprocessen en de opbouw van een zorghotel. Als laatste spraken zorgverleners en medische planners van defensie met de koning over hun ervaringen van de inzet bij verschillende medische en zorginstellingen.