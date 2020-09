Koning bezoekt Arnhem over aanpak drugscriminaliteit

Koning Willem-Alexander was donderdagmiddag op werkbezoek in Arnhem. Dat bezoek ging vooral over de aanpak van drugscriminaliteit onder jongeren. Hij sprak onder anderen met burgemeester Marcouch en vertegenwoordigers van de provincie, het Openbaar Ministerie en de politie.

Ook ging de Koning op bezoek op een vmbo-school. Daar sprak hij met directieleden, docenten en een conciërge over drugsproblematiek op scholen en het creëren van een veilige leeromgeving. Met leerlingen sprak Willem-Alexander over de gevaren van drugs.

Het bezoek werd afgesloten bij Presikhaaf University, een plek waar jongeren die thuis weinig structuur kennen worden geholpen met hun huiswerk en mee kunnen doen aan onder andere sport- en wijkactiviteiten. Hier ging de Koning in gesprek met de initiatiefnemers over het belang van positieve rolmodellen en vertrouwenspersonen. Afsluitend volgde een gesprek met moeders uit de wijk Presikhaaf over hun zorgen rond het opgroeien van jongeren op een plek waar zij gemakkelijk in aanraking komen met criminaliteit.