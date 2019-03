Koning benadrukt samenwerking met Bremen

Samenwerking over grenzen heen brengt voorspoed. Dat was zeshonderd jaar geleden al zo in de tijd van de Hanzesteden maar het idee heeft –hoewel het op sommige plekken onder druk staat– in onze tijd „niets aan belang en betekenis verloren.”

Dat zei koning Willem-Alexander woensdagmiddag in de Kamminzaal van het Rathaus van Bremen, waar het koningspaar een lunch kreeg aangeboden door burgemeester en senaatsvoorzitter Carsten Sieling.

De koning en de burgemeester van de ‘Freie Hansestadt’, de kleinste bondsstaat van Duitsland, stonden uitvoerig stil bij de eeuwenlange gezamenlijke geschiedenis en economische banden. „Onze relatie is geworteld in het verleden. Maar wat Bremen voor ons extra bijzonder maakt, is onze samenwerking nu”, aldus Willem-Alexander.

„Het is fascinerend wat onze onderzoekers, ontwerpers en bouwers samen presteren. Het zijn niet de minste belangen waarvoor we ons samen inzetten. Men kan zelfs zeggen dat wij samen een bijdrage leveren aan het veiligstellen van de toekomst van onze planeet”, zei de koning.

Hij verwees daarmee ook naar de onderwerpen die tijdens het eendaagse werkbezoek extra aandacht krijgen, zoals ruimtevaart, windenergie en poolonderzoek. „Ons werkterrein reikt van de diepste oceanen tot aan de buitenste lagen van de atmosfeer.”

Dat laatste was duidelijk geworden bij het eerste programmaonderdeel van de visite, een bezoek aan Airbus Defence & Space, waar onder meer de Europese module van het ruimtestation ISS werd bekeken. Windenergie en poolonderzoek komen later op de dag nog aan de orde in Bremerhaven.