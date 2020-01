Kinderen kroonprins Frederik naar school in Zwitserland

Dikke jas aan, muts op. En lachen maar. In de Zwitserse bergen poseerde het gezin van de Deense kroonprins Frederik vorige week voor de pers. Maar deze keer niet omdat ze vakantie vieren.

Voorlopig is het stil in de gangen van paleis Amalienborg. Tenminste, in de vleugel waar kroonprins Frederik, kroonprinses Mary en hun vier kinderen normaliter wonen. Het gezin heeft Kopenhagen even achter zich gelaten. De komende maanden verblijft het in Verbier.

Daar, in Zwitserland, wil het kroonprinselijk paar zijn kinderen internationale ervaring laten opdoen. En meteen hun talenkennis bijschaven. Vandaar de keuze om hun kroost twaalf weken naar een internationale school te sturen. „We zien het als een cadeau aan onze kinderen”, zei Mary daarover. „Een cadeau dat ze samen kunnen delen en waar ze de rest van hun leven iets aan zullen hebben.”

Vorige week beleefden Christian (14), Isabella (12) en de tweeling Vincent en Josephine (9) hun eerste schooldag in Zwitserland. Na een fotomoment op de vroege ochtend, schoven ze aan in de schoolbanken van de Lemania-Verbier International School.

„We kijken er echt naar uit om een nieuw land en de school een beetje te leren kennen”, vertelde de 14-jarige Christian tegenover de media die naar Verbier waren afgereisd. De prins vindt het leuk om mensen uit verschillende landen te kunnen ontmoeten, al kijken hij en zijn zus Isabella het meest uit naar het feit dat ze ook lekker veel kunnen skiën.

Spannend, noemde Frederik de tijd in Zwitserland. Volgens de Deense troonopvolger kunnen de kinderen daar behoorlijk wat ervaring opdoen. „Ze leren Engels en ook een beetje Frans en er worden ook enkele niet-taalkundige vakken gegeven.”

Dochter Isabella ziet de buitenlandse periode als de ideale gelegenheid om haar taalvaardigheid te verbeteren. „Christian en ik hebben al wel Frans op school, maar we zullen er straks veel beter in zijn”, verwacht ze.

Woensdag was het meteen feest: Vincent en Josephine vierden hun negende verjaardag. Het Deense hof deelde voor deze feestelijke dag nieuwe foto’s van de tweeling, gemaakt door moeder Mary.

De komende maanden verblijft het gezin dus in de bergen, in een huis dat het paar al tien jaar in bezit heeft. Moeder Mary blijft bij de kinderen en zal dus minder officiële taken in Denemarken voor haar rekening nemen.

Frederik heeft zijn agenda niet compleet leeggeveegd. Zo reisde hij als lid van het Internationaal Olympisch Comité vorige week naar Lausanne, zo’n 100 kilometer verderop. Daar begonnen donderdag de derde Winter Olympische Jeugdspelen.

De kroonprins zal zich waar mogelijk bij zijn gezin voegen. Christian, Isabella, Vincent en Josephine zullen hun vader dus af en toe moeten missen.

Margrethe

Ook Frederiks enige broer, prins Joachim, woont tijdelijk buiten de landsgrenzen. Zijn gezin verhuisde afgelopen zomer voor een jaar naar Frankrijk, het land waar zijn vrouw Marie vandaan komt. Joachim volgt daar een studie aan de hoogste Franse militaire managementsopleiding. Hun twee kinderen, Henrik (10) en Athena (7), gaan naar school in Parijs, waar ze hun Frans kunnen bijspijkeren.

Tot eind maart staat koningin Margrethe (79) er dus praktisch alleen voor. Alleen haar 75-jarige zus prinses Benedikte is over om haar te helpen. Bijna twee jaar geleden werd de Deense koningin weduwe, toen haar man Henrik overleed.

Als Margrethe in april haar tachtigste verjaardag viert, zullen Joachim en Marie ongetwijfeld even terugvliegen naar Denemarken. Het gezin van Frederik en Mary verwacht net op tijd terug te zijn voor het verjaardagsfeest van hun moeder en oma.