Kijken in koninklijke kamers nu het nog kan

Nog twee dagen. Dan gaan de deuren van Paleis Het Loo op slot. Voor zeker drieënhalf jaar. Het zeventiende-eeuwse jachtslot krijgt dan een opknapbeurt én ondergaat een metamorfose. Het aanzicht blijft hetzelfde, maar verder verandert er veel.

Opstopping voor de zitkamer van koningin Emma. De gangen van het Apeldoornse paleis staan deze donderdag hutjemutje vol. Veel bezoekers grijpen de kans om nog een laatste keer door de vertrekken te dwalen. Vertrekken die straks zijn veranderd of zelfs verdwenen. Mevrouw Nijhof uit Oene loopt met kleindochters Anneleen en Corinda aan de hand. „Ik moest een dagje oppassen en zij zijn nog nooit in het paleis geweest. Dus we vonden het leuk om nog even langs te gaan.”

Nijhof neemt elk jaar wel een kijkje in het Apeldoornse paleis. Prima te doen met een museumjaarkaart. Voorlopig zit zo’n uitje er niet meer in. Bij zoon Leendert, die vanuit Oene regelmatig naar het paleis fietst, zijn de tuinen favoriet. Gelukkig blijven die open van april tot september, net als de stallen en de restaurants.

In het hoofdgebouw wordt de komende jaren hard geklust. Asbest moet weg – 4300 vierkante meter maar liefst. Technische installaties die hard aan vervanging toe zijn, worden gemoderniseerd. Dertig jaar nadat het voormalige woonpaleis van koningin Wilhelmina werd opengesteld als museum, is het de hoogste tijd voor een grote renovatiebeurt. Kostenplaatje: 123 miljoen euro.

Maar dan heb je ook wat. Extra liften en invalidetoiletten bijvoorbeeld, zodat ouderen en mensen met een beperking meer van het paleis kunnen zien en zelfs het dak op kunnen. „Voor zo’n lift moeten we wel een zeventiende-eeuws kamertje opofferen”, vertelt conservator Paul Rem lopend door de gangen van paleis. „Maar we hebben de morele verplichting het historische verhaal te vertellen aan een zo groot mogelijk publiek.” En dus ook aan de groeiende groep ouderen en mensen in scootmobiels.

Lakeieneetzaal

Grootste verandering is straks de entree: die komt ondergronds. Op het plein waar nu in vier vlakken gras rond een fontein ligt, kijk je straks door glas –met dun laagje water erop– naar beneden de ontvangstruimte in. „Er komt als het ware een enorme bak onder het voorplein, met expositieruimte, een winkel, garderobes, koffiehoek en kluisjes.” Tast dat het oude beeld van het paleis niet aan? „Het is inderdaad nooit zo geweest. Maar Het Loo heeft zich altijd aangepast aan zijn nieuwe functie.”

Waar nu bezoekers bijna schouder aan schouder door de paleiswinkel schuifelen was lang geleden de lakeieneetzaal. En daar komen dus straks de servieskast en tafels weer te staan. „Nu zie je alleen het mooie”, zegt Rem. „Straks ook het eenvoudige, waar mensen verbleven die op Het Loo werkten.” Dat betekent dat het publiek op vier bouwlagen een kijkje kan nemen in plaats van op twee. Ook de onderste, waar de lakeien zaten, en de bovenste, die van de hofdames.

Achter gesloten deuren bevindt zich de kamer van prins Bernhard die leeg is, op wat stoelen na. Boven de deuren en de schouw hangen opgezette dierenkoppen. „Dat was nog voordat het Wereld Natuur Fonds werd opgericht”, lacht Rem. Hij wijst naar het plafond met stucwerk uit de jaren vijftig. „Nu ontzettend lelijk.” Net als de tl-verlichting boven de eeuwenoude wandschilderingen. „Een cadeautje van het Prins Bernhard Cultuurfonds uit 1954 – supermodern toen. Het geeft de kamer iets onpaleisachtigs: hier hangt nu eens geen kroonluchter, en dat maakt het juist zo leuk.”

Bernhards meubilair staat in depot, net als 80 procent van de paleiscollectie. „En als Het Loo toch leeg moet, waarom zetten we de radio en de tijdschriftenkast van de prins dan straks niet terug?” zegt Rem. De kamer zou volgens de plannen moeten komen waar die vroeger was, in het huidige vertrek van koningin Emma. De eikenhouten ombouw langs de wand past daar precies om de schoorsteenmantel.

Emma verhuist dan naar de zitkamer van koningin Wilhelmina, twee ruimten verderop. De conservator wijst op het vloerkleed dat nu een halve meter voor de haard stopt. „Daar past dat weer.” Het behang gaat dan mee. „Dat wordt nageltje voor nageltje losgepeuterd. Omdat die andere ruimte hoger is, moeten we een reconstructie laten maken.”

Staatietrap

Wilhelmina komt dan weer in de kamer van Willem II. „Die heeft nooit in Apeldoorn gewoond. We wilden destijds elke vorst een eigen vertrek geven, in chronologische volgorde langs de route. Zo heeft Willem II Wilhelmina uit haar kamer gedrukt, maar straks komt ze terug.”

Rem heeft nog meer dromen. Bijvoorbeeld dat bezoekers over de staatietrap kunnen lopen. „Dat geeft een koninklijk gevoel, leuk voor de beleving. We berekenen nog of de trap het houdt als die vol mensen zou staan.”

Het Loo breidt in ieder geval de expositieruimtes uit. „Stel dat je een tentoonstelling wilt over begrafenisrituelen aan Europese hoven. Dan wil je niet alleen het kapje laten zien dat Wilhelmina droeg toen ze werd opgebaard, maar ook de lijkkoetsen.”

Bij de renovatie komt heel wat kijken: alle 170.000 koninklijke spullen moeten het paleis uit. Een kunsttransporteur pakt ze in verhuisdozen in en vervoert ze met de grootste zorgvuldigheid naar een depot. „Die kunnen dat met de Nachtwacht, dus ook met onze objecten.”