Kersttoespraak koning Willem-Alexander live te volgen via Facebook

De traditionele kersttoespraak van koning Willem-Alexander komt deze eerste kerstdag uit de hal van zijn woonpaleis, Huis ten Bosch. De vooraf opgenomen boodschap wordt om 13.00 uur uitgezonden op onder andere NPO 1 en 2, diverse andere zenders, Radio 1 en Facebook. Ook op deze pagina is de kersttoespraak te volgen.

De koning spreekt zijn kerstrede voor het eerst uit in Paleis Huis ten Bosch. Op Twitter werd vrijdag een foto verspreid van de koning, staand in de vestibule. Om hem heen staan meerdere camera's. Hij verhuisde begin dit jaar met koningin Máxima en zijn dochters naar het paleis in Den Haag.

Vorig jaar week hij in verband met de toen aanstaande verhuizing voor de opname van de toespraak uit naar Paleis Noordeinde, zijn werkpaleis. Toen riep de koning opnieuw op tot verbinding. Het thema was saamhorigheid en hij noemde Nederland anno 2018 een van de beste plekken ter wereld om te wonen, te werken en te leven.

