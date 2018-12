Kersttoespraak koning Eerste Kerstdag uitgezonden

De jaarlijkse toespraak van koning Willem-Alexander wordt op Eerste Kerstdag om 13:00 uitgezonden door de NOS op NPO1 en op Radio 1. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst

Gelijktijdig is de kersttoespraak op NPO2 te zien met gebarentolk. De toespraak is enkele dagen eerder opgenomen op Paleis Noordeinde in Den Haag. De tekst van de kersttoespraak is later op de dag na te lezen in de rubriek ‘toespraken’ en terug te zien in de rubriek ‘video’s’ op de website van het Koninklijk Huis. Ook op het YouTube-kanaal van het Koninklijk Huis kan de toespraak na afloop worden bekeken.