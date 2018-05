Kennismaken met een koninklijke baby

Prins Louis was slechts luttele uren oud toen hij voor het eerst officieel kennismaakte met de Britse pers en burgers. Zijn moeder Catherine poseerde zichtbaar trots met hem. De presentatie van een koninklijke baby is een van de kenmerkende tradities aan het Britse hof.

Hertogin Catherine oogstte lof op maandagavond 23 april, rond de klok van zes uur. Krap zeven uur na de bevalling van haar derde kind wandelde ze naast prins William het St. Mary’s Hospital in Londen uit alsof er niets was gebeurd. In een stijlvol jurkje, op hoge hakken, keurig gekapt, in de make-up én trots glimlachend; ze zag eruit om door een ringetje te halen. Een herhaling van zetten, want ook prins George en prinses Charlotte werden kort na hun geboorte op het bordes van het Londense ziekenhuis voorgesteld aan het volk.

Een prestatie van formaat, jubelden blijde Britse burgers en oordeelden opgetogen media. Dat de hertogin zo snel na de bevalling al op de been is, zou van karakter en zelfvertrouwen getuigen.

Panty’s en hakken

Niet lang na het vertederende moment klonken ook andere geluiden. Van Britten die het tafereel met gemengde gevoelens bekeken. Want welk signaal gaf hertogin Catherine af met dit perfecte plaatje?

Een van de criticasters is de Britse tv- en radiopresentator Katy Hill, een 47-jarige moeder van twee kinderen. Zij poneerde de kritische stelling dat de hertogin er veel te perfect uitzag, voor iemand die net is bevallen. Het is „onwaarschijnlijk” en het zorgt voor „een belachelijke druk op kersverse moeders om er volmaakt uit te zien.”

Waarom moet Catherine zo snel en zo perfect in beeld, vroeg Hill hardop. „Die eerste magische roes werd bij haar opgevuld door het geluid van de föhn, door make-up en panty’s en hakken en allerlei drukte daaromheen om ervoor te zorgen dat ze klaar was voor de camera. Zo kon ze voldoen aan het protocol, aan de traditie en de verwachtingen, vastgelegd door de wereldpers die haar opwachtte.”

Prinses Diana

Hertogin Catherine zal zich de kritiek laten welgevallen. Zij stapte door haar huwelijk met prins William in een leven vol protocollen, gebruiken en tradities. In Groot-Brittannië is het voor William en Catherine gebruikelijk om zich vlot na de geboorte te laten zien. Net als prins Charles en prinses Diana destijds deden, na de geboorten van William en Harry.

Die eerste verschijning in het openbaar is overigens van a tot z gearrangeerd. Zo is bijvoorbeeld de kleding van Catherine zorgvuldig uitgekozen. Het is bekend dat de hertogin graag een ode brengt aan Williams moeder, wijlen prinses Diana. De rode jurk met witte kanten kraag –van ontwerpster Jenny Packham– doet denken aan de jurk die Diana in 1984 droeg nadat haar tweede zoon, prins Harry, was geboren.

Na de geboorte van prins George droeg Catherine een blauwe jurk met stippen; ook dat was een verwijzing naar prinses Diana, die een vergelijkbare jurk droeg na de geboorte van prins William.

Stadsomroeper

Wie de bekendmaking van de geboorte van een Britse koninklijke baby bestudeert, ontdekt dat die door nogal wat meer gebruiken en tradities is omgeven.

Nuchtere Nederlanders kunnen zich er misschien niets bij voorstellen, maar in Groot-Brittannië wachtten journalisten en nieuwsgierige royaltyfans dagenlang bij het St. Mary’s Hospital in Londen op de bekendmaking van de geboorte en op het moment om het kersverse prinsje of prinsesje te zien.

Uiteraard werd eerst de familie van William en Catherine op de hoogte gebracht toen Louis was geboren. Koningin Elizabeth II kreeg daarbij, volgens vast gebruik, de primeur. Daarna kreeg het publiek de blijde boodschap te horen via een stadsomroeper. Vroeger was deze traditie nodig om nieuws snel wereldkundig te maken, nu wordt deze traditie ceremonieel in ere gehouden.

Op het voorplein van Buckingham Palace werd niet veel later een gouden schildersezel geplaatst met daarop de aankondiging van de geboorte. Pas daarna mocht het Twitteraccount van Kensington Palace twitteren over de prinselijke geboorte. Ondanks dat sociale media tegenwoordig leidend zijn in de nieuwsvoorziening worden deze oude tradities nog steeds in ere gehouden.

Prinses Amalia

Met dergelijke bijzonderheden onderscheidt het Britse koningshuis zich van andere vorstenhuizen. Elke koninklijke familie organiseert de presentatie van een boreling net even anders.

In Nederland wachtte iedereen net na de bekendmaking van de geboorte van prinses Amalia op 7 december 2003 in spanning af: wanneer zouden we het nieuwe prinsesje te zien krijgen? Dat gebeurde nog diezelfde avond; kersverse vader Willem-Alexander nam zijn dochter mee naar een korte persconferentie in de hal van het Bronovo-ziekenhuis in Den Haag. Daar kon de aanwezige pers en verplegend personeel een blik werpen op het nieuwste lid van de familie Van Oranje. Moeder Máxima kwam voor het eerst na de geboorte in beeld via foto’s.

Instagram

Ook in Scandinavische landen is het gebruikelijk dat de kersverse moeders zich niet direct vertonen in het openbaar. Het is traditie dat de vaders na de officiële bekendmaking van de geboorte een gesprek met de pers hebben. Ze delen op dat moment details als het tijdstip van de geboorte, het gewicht en de lengte van de koninklijke baby.

Prins Carl Philip van Zweden pakte het net even anders aan. Het Zweedse hof maakte bekend dat prinses Sofia was bevallen, maar maakte niet bekend of het van een zoon of dochter was. Tijdens de persconferentie hield Carl Philip zo lang mogelijk de spanning erin voor hij vertelde dat hij en Sofia ouders waren geworden van een zoon.

Zijn zus, prinses Madeleine, breekt een lans voor het gebruik van sociale media; de eerste foto’s van haar drie kinderen, Leonore, Nicolas en Adrienne, werden via het Zweedse hof gedeeld. Twee dagen na de geboorte van haar jongste dochter Adrienne maakte Madeleine een account op Instagram aan en plaatste diezelfde dag een foto van het pasgeboren prinsesje met haar grote broer en zus. Haar derde zwangerschap maakte ze zelfs bekend via haar Facebookpagina.

Groot-Brittannië spant wat opmerkelijke geboortetradities betreft dus de kroon. Al is er sinds 1948 een merkwaardig gebruik gesneuveld: dat er een minister en een aartsbisschop aanwezig waren bij Britse koninklijke geboortes. En daar zullen William en Catherine ongetwijfeld onverdeeld gelukkig mee zijn.

