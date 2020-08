Juan Carlos gunt zoon koning Filip 'rust en kalmte'

De Spaanse koning-emeritus Juan Carlos, die van corruptie wordt verdacht, heeft weloverwogen besloten te vertrekken uit Spanje. Een belangrijke motivatie voor de 82-jarige Juan Carlos was om zijn zoon koning Filip, die net als hij op het Zarzulea-paleis in Madrid woont, "rust en kalmte" te geven. Dat schrijft hij in een brief aan Filip waarin hij zijn beslissing kenbaar maakt. Het Spaanse koningshuis deelde die maandagavond.

Juan Carlos schrijft dat hij zijn zoon, die door het schandaal steeds meer onder druk kwam te staan, zijn functie vanuit de "rust en kalmte" die deze vereist wil laten uitoefenen. "Nu, geleid door de overtuiging om de Spanjaarden, hun instellingen en u als koning de beste service te verlenen, communiceer ik u mijn doordachte beslissing om naar buiten Spanje te verhuizen."

De koning-emeritus vond het een moeilijke beslissing, maar voelt "sereniteit". "Ik ben al veertig jaar koning van Spanje en ik heb altijd het beste gewild voor Spanje en voor de kroon."

Gescheiden

Juan Carlos deelt niet mee waar hij naartoe gaat verhuizen. Ook wordt geen woord gerept over zijn vrouw Sofía. Naar verwachting zal zij in Madrid achterblijven, het echtpaar zou al jaren gescheiden leven.

Felipe is blij met het besluit van zijn vader, zo laat hij maandagavond weten in een verklaring. De koning spreekt in zijn reactie zijn "oprechte respect en dankbaarheid" uit.

In juni opende het Spaanse Hooggerechtshof een onderzoek naar de betrokkenheid van Juan Carlos bij een contract rond een hogesnelheidslijn in Saudi-Arabië. Hij zou daarvoor 100 miljoen dollar hebben ontvangen. Spaanse media kwamen de afgelopen tijd steeds vaker met nieuwe onthullingen over dubieuze geldstromen rond Juan Carlos.