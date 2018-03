Jongste Van Vollenhovens vieren koperen bruiloft

Wie zijn toch al die prinsen en prinsessen die handen staan te schudden? Een vraag die veelvuldig klinkt op Koningsdag. De zoons van prinses Margriet leiden een leven buiten de schijnwerpers. De jongste twee, Pieter-Christaan en Floris, zijn al geen lid van het Koninklijk Huis meer sinds hun jawoord 12,5 jaar geleden. Wel dragen ze nog altijd de titel prins van Oranje-Nassau.

Triomfantelijk kondigde vader Pieter van Vollenhoven in 2005 het huwelijk van zijn jongste jongens aan: „We zijn uitverkocht.” Vorige maand vierden Pieter-Christiaan en Anita hun 12,5 jarig huwelijksjubileum, volgende maand hopen Floris en Aimée die mijlpaal te bereiken. De broers vroegen het parlement geen toestemming voor hun huwelijk. Er waren genoeg andere kandidaten voor de troon, vonden ze. Zo verloren ze hun lidmaatschap van het Koninklijk Huis. Hun vrouwen –burgermeisjes– mochten zich na hun jawoord wel prinses van Oranje-Nassau noemen.

Dat de stellen nog altijd deel uitmaken van een bijzondere familie, blijkt vooral op het verjaardagsfeest van hun neef Willem-Alexander. Traditiegetrouw zijn Pieter-Christiaan en Floris met hun echtgenote van de partij op 27 april. Net als de andere prinsen en prinsessen hebben ze plezier met het publiek en maken ze selfies met Oranjefans. Ook dit jaar staan ze op de gastenlijst in Groningen.

Behalve op Koningsdag en andere hoogtijdagen in de familie leiden de prinsen en prinsessen hun leven grotendeels buiten de schijnwerpers. Beide echtparen wonen op landgoed De Horsten in Wassenaar, vlak bij Villa Eikenhorst. Zo is er rond het onderkomen van de koning een Oranjedorpje ontstaan. Naast de jongste Van Vollenhovens woont ook nicht Margarita met haar gezin op het landgoed.

Sport en Rode Kruis

Pieter-Christiaan, die vorige week zijn 46e verjaardag vierde, en zijn twee jaar oudere vrouw Anita hebben twee kinderen: Emma (11) en Pieter (9). Hij werkt bij diverse bedrijven; zij heeft een eigen onderneming in mode.

Is Pieter-Christiaan in het nieuws, dan gaat het vaak over sport: dat hij een marathon loopt, meedoet aan autoraces, sport voor het goede doel of zich inzet voor NLdoet. Op de jaarlijkse vrijwilligersdag is hij de laatste jaren steevast in de weer voor het Rode Kruis, waarvan de prins zelf vicevoorzitter is. Zo assisteerde hij een paar weken geleden samen met dochter Emma bij een EHBO-cursus voor mensen die dit niet zelf kunnen bekostigen. De twee hielpen met oefeningen, zoals een verband leggen, en met het klaarmaken en serveren van de lunch. Vorig jaar schilderde Pieter-Christiaan tijdens NLdoet een kantoor van het Rode Kruis in Delft; het jaar ervoor verzorgde hij samen met vrouw en dochter een paaslunch voor ouderen in de Haagse wijkwinkel van het Rode Kruis.

De liefde voor het Rode Kruis heeft hij van moeder Margriet, die zich jarenlang inzette voor de organisatie. Als erevoorzitter, zoals de prinses zich tegenwoordig mag noemen, keek ze afgelopen najaar samen met Pieter-Christiaan toe hoe op de Dam in Amsterdam een recordpoging werd gedaan voor de grootste EHBO-les ter wereld.

Traditiegetrouw vergezelt Pieter-Christiaan zijn ouders bij de dodenherdenking op de Grebbeberg in Rhenen. Verder laat de prins geregeld van zich horen op Twitter. Onder de naam ”PCvanOranje” twittert hij over sport, auto’s, duurzaamheid en, jawel, het Rode Kruis.

Anita schuwt de publiciteit meer dan haar man. Al steekt de prinses haar liefde voor kunst en in het bijzonder voor Van Gogh niet onder stoelen of banken. Zo heeft ze een audioboek over Van Gogh ingesproken en meerdere malen werken van de kunstschilder onthuld.

E-mail op de gok

Prins Floris (42) laat nóg minder van zich horen dan zijn vier jaar oudere broer. Niet via sociale media, maar ook amper bij openbare activiteiten. Zo zijn hij en prinses Aimée niet elk jaar van de partij bij NLdoet. En liet Floris onlangs verstek gaan bij de Hollandse 100, waar zijn andere broers wél op de schaats of de fiets stapten voor het goede doel. De Van Vollenhovens zamelen met hun deelname geld in voor wetenschappelijk onderzoek naar lymfeklierkanker, de ziekte die hun broer Bernhard in 2013 trof. De prins, nu genezen verklaard, heeft het fonds opgericht dat het sportevenement organiseert. Vorig jaar en het jaar ervoor was Floris er wel bij.

De vierde zoon van prof. mr. Pieter Van Vollenhoven en prinses Margriet leerde zijn vrouw Aimée kennen in zijn Leidse studententijd. Aimées humor, spontaniteit en assertiviteit raakten Floris meteen bij hun eerste ontmoeting. Contactgegevens vergat hij echter te vragen. Dus stuurde hij op de gok een e-mail naar aimée.söhngen@hotmail.com. Dat was raak.

Het stel woonde langere tijd samen voordat Floris zijn geliefde in de Oostenrijkse sneeuw ten huwelijk vroeg. Na in Amsterdam en Naarden gewoond te hebben, verhuisde het gezin naar een verbouwde boerderij op het koninklijk landgoed tussen Wassenaar en Voorschoten. Daar wonen ze met hun drie kinderen: Magali (10), Eliane (8) en Willem Jan (4).

Floris begon zijn carrière na zijn rechtenstudie bij het openbaar ministerie, maar werkt nu in het bedrijfsleven. Met zijn vier bijbanen –bestuurslid bij Stichting het zeilschip Eendracht en de Richard Krajicek Foundation, toezichthouder bij Fonds Slachtofferhulp en lid van de Raad van Beheer van het Kroondomein– treedt hij zelden of nooit in de openbaarheid.

Aimée werkte tot 2015 op de marketingafdeling van het ANWB-hoofdkantoor in Den Haag. Wat ze is gaan doen nadat ze daar ontslag nam? De website van het Koninklijk Huis zwijgt erover in alle talen.