Jarige Amalia (15) bij publiek nauwelijks bekend

De vrijdag vijftien jaar geworden prinses Amalia is bij het grote publiek nauwelijks bekend. Buiten de twee jaarlijkse fotosessie's en Koningsdag treedt de prinses van Oranje niet in de openbaarheid, of er moet een bijzondere familiegebeurtenis zijn zoals een bruiloft.

Dat wil overigens niet zeggen dat ze niet vaker buiten de deur wordt gezien, bij sportwedstrijden of vakanties, maar vanwege de privacywetgeving verschijnen daar geen opnamen van in Nederlandse bladen. Tot grote tevredenheid van Amalia's ouders koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

Amalia doet bij de twee verplichte ontmoetingen per jaar met de pers ook haar mond niet open, maar op Koningsdag gaat ze wel de interactie aan met het publiek. Twee jaar geleden in Zwolle gaf ze ook een heel koninklijk en diplomatiek antwoord op de vraag wat ze van de festiviteiten en activiteiten vond. De prinses kon dat nog niet zeggen „omdat ze nog niet alles had gezien.”

De lotgenoten van de prinses van Oranje hebben inmiddels wél een aantal publieke optredens achter de rug, al waren die zorgvuldig geregisseerd en waken hun ouders er nog steeds over dat de school- en jeugdtijd zich buiten de camera's afspeelt.

De Spaanse Leonor (13) vergezelde donderdag nog haar ouders en grootouders naar het parlement, waar de veertigste verjaardag werd gevierd van de in 1978 afgekondigde grondwet. Eerder dit jaar reisde ze ook voor het eerst officieel naar Asturië, waarvan ze als toekomstig troonopvolgster de titel 'prinses van Asturië' draagt. Ook op de nationale feestdag is ze met haar jongere zusje Sofia present.

De Noorse Ingrid Alexandra (14) heeft onlangs al een boot gedoopt, onder toeziend oog van haar vader kroonprins Haakon. Ook heeft ze een actieve rol gehad bij de samenstelling van de beeldentuin in de paleistuin en sprak ze bij familiegelegenheden een paar keer in het openbaar.

De Belgische prinses Elisabeth (17) is al een paar keer met haar moeder of ouders meegekomen naar officiële evenementen, en de hertogin van Brabant – zoals haar titel als troonopvolgster luidt - heeft bij een oorlogsherdenking ook al eens een paar woorden in het openbaar gesproken.

De Zweedse kroonprinses Victoria heeft haar oudste dochter Estelle (6) veel en vaak aan de hand meegenomen, zodat het meisje niet anders weet dan dat er bij uitstapjes vaak media aanwezig zijn. Victoria doet het wat dat betreft radicaal anders dan haar Europese collega's, want ook in Denemarken schermt het kroonprinselijk paar oudste zoon en toekomstig koning Christian (13) zoveel mogelijk af. Alleen bij de overzeese bezoeken aan Groenland en Faeröer nam hij met de rest van het gezin regelmatig aan activiteiten deel.