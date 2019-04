Japanse keizerspaar bezoekt Shinto heiligdom

Het Japanse keizerspaar heeft donderdag in Ise een bezoek gebracht aan het belangrijke Shinto-heiligdom Ise Jingu. Het uitstapje naar Ise is het laatste dat het keizerspaar buiten Tokio maakt voor de troonsafstand.

Keizer Akihito, die op 30 april aftreedt, had voor dit speciale bezoek volgens eeuwenoud gebruik twee van de drie keizerlijke regalia meegenomen: het heilige zwaard en het keizerlijk juweel. Die werden door twee paleisfunctionarissen meegedragen.

Vroeger werden deze regalia altijd in de bagage gestopt wanneer een keizer een nachtje buiten het keizerlijk paleis doorbracht, maar tegenwoordig gebeurt dat alleen nog bij een reis naar Ise. Het zwaard is overigens een kopie. Het origineel bevindt zich in het Atsuta heiligdom in Nagoya.

De twee meegevoerde regalia spelen samen met de in Tokio achtergebleven keizerlijke spiegel straks een rol op de eerste dag van het keizerschap van de nieuwe keizer Naruhito. Die krijgt ze gepresenteerd ten teken van zijn troonsbestijging. Volgens Japanse media krijgt hij ze overigens niet te zien. Bij de presentatie zijn de regalia toegedekt.