Jachtkamer Paleis Soestdijk open voor het publiek

De ene na de andere ruimte van Paleis Soestdijk wordt opengesteld. Vanaf zaterdag mogen bezoekers ook naar de bovenste verdieping: de jachtkamer is te bezichtigen. „Maar de slaapkamers en badkamers van koningin Juliana en prins Bernhard zullen we nooit laten zien. Uit respect.”

Glunderend loopt adjunct-directeur Anne Schaepman door het witte paleis. Door de Waterloozaal, de Leuvenzaal, de Stuczaal, de bibliotheek. „Als ik ’s morgens vanuit het bos naar het paleis loop, denk ik: Fantastisch om hier te mogen werken.” Dat is na drie maanden nog steeds niet gewoon.

Wat wel wende: „Al die gangen en deuren. In het begin verdwaalde ik.” Een smalle trap leidt naar de eerste verdieping, een brede naar de tweede. Bovenaan is er de eerste plafondschildering, een deur verder de andere.

Op het plafond van de jachtkamer prijken jagers; over elke rand kijken honden naar beneden. „De vogels ertussen zijn wel wat onhandig afgebeeld”, vindt een gids die rondleidingen verzorgt.

Grote deuren zwaaien open en dan is daar het balkon, bóven het bordes waar vroeger de koninklijke familie op Juliana’s verjaardag het volk toezwaaide. Recht vooruit is er zicht op de Naald van Waterloo, een gedenkzuil voor Willem II, de moedige kroonprins die met zijn vrouw, Anna Paulowna, in dit jachthuis kwam wonen en het verbouwde tot zomerpaleis. „Anna liet de twee vleugels eraan bouwen naar het voorbeeld van een van de grote paleizen die ze in Rusland gewend was.”

Die maat heeft Soestdijk niet. „Veel kamers zijn vrij klein.” Zoals de balzaal, die feitelijk maar een grote kamer is.

Kinderen

Sinds december is MeyerBergman Erfgoed Groep eigenaar van het 165 hectare metende paleisterrein. Stukje bij beetje krijgt het publiek een kijkje achter de schermen. Na de tennisbaan, het zwembad, de sauna, het sportpaviljoen, het speelhuisje en de filmzaal nu dus –alleen tijdens de rondleidingen– de jachtkamer. De wand hangt vol gravures, kopieën van dierschilderijen. Erboven prijken geweien, boven de deur vijf opgezette vogels en een hertenkop.

Van 28 april tot 13 mei mag het publiek komen kijken; kinderen deze keer zelfs gratis. Er zijn gezinsrondleidingen –om 13.15 en 14.45 uur–, er is een speurtocht, er kan worden geknutseld.

Om de plafonds te bewonderen, kunnen bezoekers feitelijk het best op de driekleurige tapijten gaan liggen. Op hun rug, welteverstaan. Dan zien ze wat Theodoor van der Schuer in de 17e eeuw op het doek zette. Waarschijnlijk zijn de schilderstukken twee eeuwen geleden verplaatst van de vestibule naar de tweede verdieping.

Plannen

Prins Hendrik, de jongste zoon van koning Willem II, richtte de jachtkamer rond 1865 verder in. Sindsdien is er vrijwel niets meer gewijzigd.

Het paleis is oud, het hout soms gespleten. Wat er gerestaureerd gaat worden en wat juist authentiek moet blijven, weten de nieuwe gebruikers nog niet. „We hebben de eerste maanden vooral rondgekeken.” En plannen gemaakt, maar die vertelt Schaepman nog niet. Binnenkort wordt er meer bekend. „We werven vrijwilligers. We gaan de buren ook meer informeren. We betrekken Baarn en Soest graag bij hun paleis.”