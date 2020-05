Isabella van Vollenhoven 18 jaar

Isabella van Vollenhoven, oudste dochter van prins Bernhard jr. en prinses Annette, vierde donderdag haar 18e verjaardag.

Een groot verjaardagsfeest is het niet geworden; Isabella’s 18e jaar is in huiselijke kring van de familie Van Vollenhoven gevierd. Isabella is de tweede kleindochter van prinses Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhoven die meerderjarig werd. Nichtje Anna is een jaar ouder; op 15 april werd de oudste dochter van prins Maurits en prinses Marilène 19 jaar.

Isabella werd geboren op 14 mei 2002 als Isabella Lily Juliana van Vollenhoven. Ze heeft twee broertjes, Samuel (15) en Benjamin (12). Het gezin woont in een stadsvilla met uitzicht op het Rijksmuseum in Amsterdam.

Buiten de publiciteit

In Amsterdam kan Isabella gaan en staan waar ze wil. Haar leven speelt zich hoofdzakelijk buiten de publiciteit af. Jaren geleden werden er af en toe gezinsfoto’s vrijgegeven bij bijzondere gelegenheden, zoals een geboorte of doop. Nu is Isabella alleen te zien tijdens koninklijke hoogtijdagen, zoals een verjaardagsfeest van een van haar grootouders. Degenen die de dochter van Bernhard en Annette meer willen volgen, kunnen terecht op haar Instagramaccount, waar Isabella allerlei foto’s uit haar dagelijks leven deelt.

Isabella is geen prinses. Vlak voordat prins Bernhard en prinses Annette trouwden, werd bij Koninklijk Besluit bepaald dat uit het huwelijk geboren kinderen de achternaam Van Vollenhoven zouden dragen. Toen Willem-Alexander koning werd op 30 april 2013, werd Isabella’s vader Bernhard uitgesloten van troonsopvolging, omdat deze beperkt is tot drie graden van bloedverwantschap.

Welke studierichting de 18-jarige Isabella zal gaan volgen, is niet bekend. Bernhard en Annette doen geen mededelingen over privékwesties en willen dat hun kinderen een zo normaal mogelijke jeugd hebben.

Eloise

Volgende maand, op 8 juni, bereikt het eerste kleinkind van prinses Beatrix de leeftijd van 18 jaar: gravin Eloise. De oudste dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien is het enige kleinkind dat prins Claus heeft meegemaakt. Ondanks het feit dat haar vader prins is, is Eloise geen prinses maar gravin. Dit is bij het huwelijk van haar ouders besloten om het aantal prinsen en prinsessen beperkt te houden.

Eloise is geslaagd voor haar eindexamen, liet de 17-jarige weten op haar Instagramaccount. Daarop poseert de gravin met een vlag van haar middelbare school, het Maerlant Lyceum in Den Haag. Het oudste kleinkind van prinses Beatrix ging naar dezelfde middelbare school als premier Rutte. Opvallend is dat ze niet dezelfde middelbare school koos als haar nichtje, prinses Amalia. Die bezoekt het Christelijk Gymnasium Sorghvliet.

Eloise heeft bijna 7000 volgers op Instagram. Dat ze dat platform vooral gebruikt voor goede zaken, was te merken tijdens de coronacrisis. De gravin riep eind maart haar volgers op de coronamaatregelen goed op te volgen.