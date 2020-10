Ineens heeft België er een prinses bij

Na een jarenlange juridische strijd mag Delphine Boël (52) zich sinds donderdag Hare Koninklijke Hoogheid prinses Delphine noemen. De kunstenares verandert ook haar achternaam in die van haar 86-jarige vader, koning Albert.

Het ging Delphine puur om de erkenning van zijn vaderschap, toen ze in 2013 naar de rechter stapte. In dat jaar werd met het aftreden van Albert zijn onschendbaarheid opgegeven en greep zijn buitenechtelijke dochter haar kans. De koning had altijd in alle toonaarden ontkend dat hij haar vader was.

Een DNA-test begin dit jaar liet er geen twijfel meer over bestaan. Daarmee was er wettig bewijs dat de gepensioneerde Belgische koning Delphines biologische vader is. Via de rechter had Albert de uitkomst nog geprobeerd geheim te houden, maar tevergeefs. De erkenning ging uiteindelijk vergezeld van de mededeling „dat er nooit een band was geweest.”

Prinses Delphine beweerde altijd dat het haar niet ging om geld of titels. Maar dat veranderde na de harteloze reactie van de koning. Er was volgens intimi „iets geknapt.” Bij het Brusselse Hof eiste ze „exact dezelfde voorrechten, titels en hoedanigheden als haar twee broers en haar zus.”

Donderdag gaven de rechters haar gelijk. Ook haar kinderen, Joséphine en Oscar, krijgen de titels prinses en prins van België en de achternaam van Saksen-Coburg.

De kersverse prinses van België liet via haar advocaat weten dat „een juridische overwinning nooit de liefde van een vader zal vervangen.” Wel geeft het haar „een gevoel van rechtvaardigheid.”

Een dotatie (uitkering) krijgt prinses Delphine niet. Wel heeft ze recht op een deel van de erfenis als Albert komt te overlijden.

De voormalige vorst had vanaf begin jaren zestig een buitenechtelijke relatie met Sybille de Selys Longchamps. Zijn huwelijk met Paola kwam daardoor zwaar onder druk te staan.