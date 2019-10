„Indiase kunst fascineerde Rembrandt”

Zoals elke dag van het staatsbezoek aan India was ook de woensdag een dag van contrasten. Na het bezoek aan een sloppenwijk in Mumbai is het tijd voor bijeenkomsten op prachtige locaties langs de oceaankust.

Opnieuw staat de toenemende samenwerking tussen India en Nederland centraal. Al zo’n tweehonderd Indiase bedrijven hebben een vestiging binnen onze grenzen. Nederland heeft de grootste Indiase gemeenschap van het Europese vasteland: 235.000 mensen.

India

Later in de middag krijgt de maritieme educatie aandacht. Op het dak van een groot hotel, met zicht op zee, wordt uitgelegd hoe dit onderwijs in beide landen vorm krijgt. Nederland, „wereldwijd nummer 1 in de maritieme sector”, is voor India de uitgelezen partner, zegt de voorzitter van de havenbedrijven. Nederland heeft overigens meer te bieden, zegt voorzitter Dezentjé Hamming-Bluemink van werkgeversorganisatie FME-CWM. „Wifi en bluetooth zijn door Nederlanders uitgevonden.” In aanwezigheid van het koningspaar worden samenwerkingsovereenkomsten ondertekend.

India2

Rembrandt

Die samenwerking is er ook tussen musea. Het Rembrandtjaar resulteert in de expositie ”India & the Netherlands in the Age of Rembrandt.” Gastcurator is de Leidse hoogleraar Gommans, en hij weet te vertellen waardoor de Nederlanden vier eeuwen geleden moeite hadden in India zaken te doen: als republiek werd ons land niet serieus genomen. „Daarom ben ik blij u, koning, er nu bent”, grapt Gommans. Inmiddels is juist India een republiek...

Over Rembrandt: iedereen zegt dat hij uniek was, maar niet iedereen kent zijn fascinatie voor miniaturen uit India. Die probeerde hij te kopiëren. Koning en koningin krijgen een loep overhandigd om de details daarvan te bekijken. Zoals in de ets ”Abraham onthaalt de engelen” (1656).

Aanslagen

De derde dag van het staatsbezoek wordt besloten in het riante Hotel Taj Mahal. Het was een van de zes doelen van aanslagen door moslimterroristen op 26 november 2008. Onder de 174 doden was een Belgische Nederlander. Het koningspaar legt een krans bij het gedenkteken in de hotellobby.

Tijd voor ”Ontvangst Nederlandse Gemeenschap” (ONG) en sommige onderdanen hebben er een lange reis voor over gehad om het vorstelijk paar de hand te schudden. De koning dankt hen voor hun bijdrage aan de ontwikkeling van India. Er is veel verbeterd, al is er nog steeds veel armoede en sociale ongelijkheid.

Tegenover het hotel staat de Gateway of India, de poort waardoor in 1948 de laatste Britse soldaten India verlieten toen het land onafhankelijk werd. Het wordt nu in de kleurrijke schijnwerpers gezet voor een laatste fotomoment in Mumbai.