Improviseren een must voor Máxima in Bangladesh

Koningin Máxima heeft op de eerste dag van haar VN-werkbezoek aan Bangladesh meteen al gemerkt dat improvisatietalent een van de vereisten is om in Dhaka te kunnen werken. De koningin kon woensdagmorgen pas een half uur later uit haar hotel vertrekken dan gepland, omdat een deel van de stad was afgesloten om premier Sheikh Hasina vrij baan te geven.

Het verkeersinfarct in de Bengaalse hoofdstad geldt als een van de ergste in de wereld. De gemiddelde snelheid van het verkeer bereikt vaak niet eens vier kilometer per uur, omdat er teveel auto's, bussen, tuk-tuk's en riksja's op de veel te smalle wegen rijden en niemand zich aan enige regel houdt. Voor de premier en andere hoogwaardigheidsbekleders worden wegen afgesloten, met nog meer chaos tot gevolg.

Bangladesh

Máxima, die de dag begon met een aantal bijeenkomsten in haar hotel, moest daarom wachten totdat de premier haar bestemming had bereikt. Daarna kreeg de koningin zelf een VIP-behandeling, want de route naar het hoofdkantoor van de VN in Dhaka werd voor haar verkeersvrij gemaakt. Daarvoor waren honderden veiligheidsbeambten en politieagenten op de been, die ook voetgangers in de zijstraten op afstand hielden.

Bangladesh 2

Bij de VN moest Máxima enige tijd wachten op haar delegatie, die niet meteen het terrein op kon komen. Toen dat eenmaal was geregeld begon een reeks rondetafelgesprekken over de stand van zaken met betrekking tot de toegankelijkheid van financiële diensten in het Zuid-Aziatische land. Sinds haar vorige bezoek in 2015 was er enorme vooruitgang gemaakt, aldus de koningin, maar nog steeds heeft de helft van de bevolking die toegang niet en bij de vrouwen is dat zelfs 64 procent.