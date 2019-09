Hoofdrol voor veteranen in Terneuzen

Acht veteranen uit alle landen die meehielpen om Nederland te bevrijden in de Tweede Wereldoorlog hebben zaterdag in Terneuzen een stralende hoofdrol gehad. Ze kregen schouderklopjes en een hand van de koningen en koninginnen van Nederland en België. En een voor hen gearrangeerd muziekstuk van Roel van Velzen en een ovationeel applaus vanaf de zeer drukbezochte kade van Terneuzen

In die plaats heeft koning Willem-Alexander zaterdag het startsein gegeven voor de viering van 75 jaar vrijheid in Nederland. De festiviteiten gaan door tot aan de 75-jarige herdenking van de oprichting van de Verenigde Naties in het najaar van 2020.

De oud-strijders zijn inmiddels allemaal ver in de negentig. Onder hen was zaterdag ook de 95-jarige Nederlander Max Wolff, die in 1944 landde op de kust van Normandië. Enkele veteranen waren sinds de oorlog nooit meer in Nederland geweest. Ik ben ontroerd door de eerbied voor ons", aldus de Amerikaanse oud-strijder.

Minister-president Mark Rutte vroeg zich zaterdag af of "we wel voldoende beseffen wat vrijheid is. Wij zijn al 75 jaar vrij om ons land en ons leven in te richten zoals we willen. De gruwelen van de oorlog zijn voor ons abstracte begrippen geworden. Dat is iets om te koesteren, te beschermen en door te geven", aldus de premier.

In Terneuzen was zaterdag speciaal aandacht voor de bevrijding van Zuid-Nederland, in september 75 jaar geleden, en voor de Slag om de Schelde, in het najaar 75 jaar geleden. Die slag om de Westerschelde te veroveren op de Duitse bezetters kostte duizenden burgers en soldaten het leven. Op de kade van Terneuzen was ook volop muziek en theater, waar opmerkelijk veel jongeren op afkwamen. Daar was het Nationaal Comité 4 en 5 mei erg tevreden over: "We zijn samen verantwoordelijk om de vrijheid door te geven aan nieuwe generaties."