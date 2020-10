Harry leerde door relatie met Meghan over vooroordelen racisme

Prins Harry heeft door zijn relatie met Meghan geleerd over de vooroordelen die rassendiscriminatie met zich meebrengt. Dat zegt de Hertog van Sussex tegenover het tijdschrift GQ.

Naar eigen zeggen had hij "geen idee wat onbewuste raciale vooroordelen waren". Dat had volgens hem vooral te maken met de jeugd die hij had en de opleiding die hij volgde. "Hoe droevig dit ook is om te zeggen: het kostte me vele jaren om het te begrijpen", aldus de 36-jarige Harry.

Meghan, de vrouw met wie hij in 2018 trouwde, heeft een Afro-Amerikaanse moeder. Harry is zich pas bewust gaan worden van de vooroordelen toen hij haar ontmoette.

De twee, die dit jaar deels afstand namen van het Britse Koningshuis, wonen tegenwoordig met hun zoontje Archie in Los Angeles. Daar richtte het stel een non-profitorganisatie op.