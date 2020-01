Harry en Meghan willen weg uit het Britse bastion

De Britten hebben even iets anders om over te praten dan de brexitperikelen. „Megxit” of „Sussexit” wordt de verklaring van prins Harry en zijn vrouw Meghan genoemd waarin ze aankondigen een teruggetrokkener leven te willen leiden. Koningin Elizabeth zou niet van het besluit op de hoogte zijn geweest.

„Na vele maanden van bezinning en interne gesprekken” kwam de jongste zoon van kroonprins Charles samen met zijn Amerikaanse vrouw Meghan tot het voornemen „terug te treden als ”senior” leden van de koninklijke familie en eraan te werken financieel onafhankelijk te worden, terwijl we Hare Majesteit de Koningin volledig blijven steunen.”

De verklaring van Harry (35) en Meghan (38) lijkt bijna sarcastisch te worden als ze schrijven: „Het is met uw aanmoediging, vooral de laatste paar jaar, dat we aan deze verandering toe zijn.” Tijdens een bezoek aan Zuid-Afrika in oktober gaf Meghan openhartig aan dat het niet zo goed met haar ging. Al maanden was ze het mikpunt van de Britse roddelpers. Het leidde er zelfs toe dat het prinselijk paar een rechtszaak aanspande.

Prins Harry was er ook helemaal klaar mee: de moeizame verhouding met de media deed hem steeds terugdenken aan het verongelukken van zijn moeder in een tunnel in Parijs, naar verluidt na een achtervolging door paparazzi. „Elke keer als ik een camera zie, elke keer als ik een klik hoor, elke keer dat ik een flits zie, brengt dat me meteen terug naar dat moment. Met mijn rol, met deze baan, en de druk die daarbij komt kijken, word ik helaas continu herinnerd aan die gebeurtenis.”

Meghan wist dat ze in een gouden kooi terechtkwam toen ze Harry’s bruid werd, maar dat het zó erg zou worden, wist ze niet. Het leek soms of ze geen goed kon doen. „Ik heb mijn moeder verloren en nu zie ik mijn vrouw het slachtoffer worden van dezelfde krachten”, schreef Harry. Hij gaf overigens ook aan dat de relatie met zijn oudere broer William niet optimaal was.

Even weg

Het paar nam een time-out. Zes weken duurde hun kerstvakantie op Vancouver Island, voor de westkust van Canada. Premier Justin Trudeau verklapte het bezoek door Harry, Meghan en baby Archie via Twitter welkom te heten. De media werden op royale afstand gehouden.

Na de terugkeer kwam de aankondiging dat Harry en Meghan –hertog en hertogin van Sussex– hun leven anders gaan inrichten. Ze willen hun tijd over het Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika verdelen. Dat moet hen volgens hun verklaring in staat stellen hun zoon op te voeden „met waardering voor de koninklijke traditie waarin hij is geboren, terwijl het ons gezin ook de ruimte geeft ons op het volgende hoofdstuk te richten, inclusief het opstarten van onze nieuwe liefdadigheidsinstelling.” Daarover later nader bericht, na nader overleg met de vader en grootouders van Harry. „Tot die tijd, aanvaard alstublieft onze diepste dank voor uw blijvende steun.” Want die kregen ze ook, onder meer toen meer dan zeventig vrouwelijke volksvertegenwoordigers zich in een open brief achter Meghan schaarden.

Uniek

Dickie Arbiter, voormalig perschef van de koninklijke familie, verklaarde tegen de Britse omroep BBC dat de stap van Harry –die zesde in de lijn van troonsopvolging is– en Meghan zijn gelijke niet kent in de moderne geschiedenis van het koningshuis. „Het enige wat in de buurt komt, is het aftreden van koning Edward VIII in 1936.” Gewoonlijk zijn alle leden van het koningshuis bij plichtplegingen betrokken. Zelfs de neven en nicht van de vorstin worden ingeschakeld, meer dan bij koninklijke families in sommige andere landen gebeurt.

„Harry heeft zijn hart laten spreken en niet zijn hoofd”, meent Arbiter. Hij wijst erop dat het gedurig heen en weer vliegen tussen Engeland en de Verenigde Staten het paar op kritiek zal komen te staan.

Familieberaad

Intussen weten de Britse media het zeker: koningin Elizabeth II was niet van tevoren op de hoogte van het voornemen van haar kleinkinderen, en nu is ze misnoegd, „woedend” zelfs. De officiële verklaring van Buckingham Palace is inderdaad nogal zuinigjes: „De gesprekken met de hertog en hertogin van Sussex zijn nog in een pril stadium. We begrijpen hun verlangen naar een andere invulling, maar dit zijn ingewikkelde kwesties die tijd vergen om eraan te werken.”

Het is afwachten of Harry en Meghan voet bij stuk zullen houden als het koningshuis grote druk op hen uitoefent. En als hen dat wel lukt, is het de vraag of de Britse pers hun de rust zal gunnen waarnaar ze reikhalzend uitzien.

