Harry en Meghan versturen uitnodigingen

Prins Harry en Meghan Markle hebben de uitnodigingen voor hun huwelijk de deur uitgedaan. Kensington Palace deelde een foto van de kaart via Twitter. Zo'n 600 mensen zijn uitgenodigd voor de plechtigheid op 19 mei in Windsor Castle.

De witte kaart is bedrukt met Amerikaanse gouden en zwarte inkt en daarna gepolijst. Ook is de uitnodiging verguld rond de randen. De kaart is volgens traditie gemaakt door Bernard & Westwood. Het bedrijf verzorgt al sinds 1985 de uitnodigingen voor de koninklijke familie. Bovenaan de invitatie prijkt het logo van de Prins van Wales.

Het stel nodigt voor hun trouwdag ook 2640 'gewone' mensen uit. Zij mogen eerste rang staan bij de aankomst en het vertrek van de bruid en bruidegom en hun gasten. 1200 van hen zijn mensen uit alle hoeken van Groot-Brittannië. De rest van het publiek op Windsor bestaat uit tweehonderd mensen van goede doelen en organisaties waarbij Harry en Meghan betrokken zijn, inclusief de stichtingen waar Harry beschermheer van is. Verder komen er honderd leerlingen van de twee lokale scholen, 610 medewerkers van Windsor Castle en de St George's Chapel en 530 medewerkers van de koninklijke huishouding.