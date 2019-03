Harry en Meghan verhuizen uit Londen

Niet alleen de geboorte van hun eerste kind is aanstaande voor prins Harry en hertogin Meghan, vlak daarvoor nog verhuizen ze naar een nieuwe woning op het terrein van Windsor Castle. Het paar kreeg het huis cadeau van koningin Elizabeth II.

De komst van hun eerste kind zal het leven van Harry en Meghan voorgoed veranderen. Naast deze gebeurtenis gaan de hertog en hertogin van Sussex volgende maand ook nog eens naar een andere woning: Frogmore Cottage, een ruim huis op het kasteeldomein van Windsor.

Hun verhuizing heeft alles te maken met de gezinsuitbreiding. Tot op heden woont het hertogelijk paar in Nottingham Cottage, een bescheiden woning op het terrein van Kensington Palace in Londen. Menige Brit was in de veronderstelling dat Harry en Meghan zouden verhuizen naar een ruim appartement in Kensington Palace zelf, zodat ze buren zouden worden van prins William en hertogin Catherine. Het appartement naast dat van het gezin van prins William werd om die reden vorig jaar grondig gerenoveerd.

Trouwfeest

Toch kiezen Harry en Meghan voor een woning op grotere afstand van Londen; Frogmore Cottage ligt zo’n 30 kilometer ten westen van de Britse hoofdstad. De reden? Die gaf Kensington Palace niet. Vandaar dat veel Britten zelf bedachten dat er vast spanningen tussen Harry en William zouden bestaan. Of tussen schoonzussen Meghan en Catherine.

Geruchten die niet meer dan roddels blijken te zijn. In december vorig jaar liet het Britse hof zelfs een verklaring uitgaan over de vermeende ruzies en spanningen. Kensington Palace ontkende stellig dat er sprake is van een vete tussen de hertogin van Cambridge en de hertogin van Sussex.

Dat Harry en Meghan naar Frogmore Cottage verhuizen heeft vooral te maken met de band die de twee ervaren met de plek; Frogmore Cottage ligt op het landgoed van Frogmore House, de locatie van de receptie en het feest na het huwelijk van prins Harry en hertogin Meghan. Ook is het er landelijk en rustig.

Hofhouding

Nog voordat Harry vader zal worden, zal de koninklijke hofhouding van hem en William worden opgesplitst. Tot nog toe deelden de prinsen hun hofhouding, maar dat zal eerdaags veranderen.

Dat heeft niet zozeer te maken met de aanstaande verhuizing van Harry en Meghan, of met de geboorte van hun eerste kind, want de keuze voor de splitsing zouden William en Harry al begin vorig jaar gemaakt hebben, nog voordat Harry en Meghan trouwden.

De reden zijn eerder de grote verschillen in de verantwoordelijkheden en werkzaamheden van de twee prinsen. Verschillen die in de toekomst nog groter zullen worden als William zich meer en meer bezig gaat houden met taken in zijn rol als toekomstig staatshoofd. De verwachting is dat Harry en Meghan op Frogmore Cottage kunnen genieten van een relatief rustig gezinsleven.