Harry en Meghan komen aan in Windsor

Prins Harry en Meghan Markle zijn donderdag aangekomen op Windsor Castle. Onder politiebegeleiding arriveerde het aanstaande bruidspaar op de huwelijkslocatie om de gehele ceremonie door te nemen.

Bij Meghan kon er een klein glimlachje van af toen de auto waarin het stel zat aan kwam rijden, zo zagen journalisten die voor de poorten van het kasteel stonden te posten. De prins zag er een stuk ernstiger uit. Behalve Harry en Meghan worden ook Harry's broer prins William en diens echtgenote Catherine donderdagmiddag in Windsor verwacht voor de repetitie.

Het was de eerste keer dat Meghan in het openbaar werd gezien sinds de soap rond haar vader Thomas. De hele week was het onduidelijk of hij bij het huwelijk kon zijn. Donderdag gaf Meghan zelf het definitieve antwoord in een verklaring van Kensington Palace: vanwege gezondheidsproblemen is hij er niet bij.

Wie Meghan nu naar het altaar brengt, is nog niet bekend. Britse media verwachten dat Kensington Palace daarover nog een nieuw bericht zal uitsturen.