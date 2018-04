Harry en Meghan herdenken gevallen militairen

Prins Harry en zijn verloofde Meghan Markle waren woensdagochtend al vroeg op pad. De twee woonden in het Londense Hyde Park een herdenkingsdienst bij voor gesneuvelde Australische en Nieuw-Zeelandse militairen. Harry legde namens het koningshuis een krans bij Wellington Arch. Het was voor Meghan de eerste keer dat ze Harry vergezelde bij de herdenking.

In Australië en Nieuw-Zeeland is 25 april Anzac Day, naar de afkorting van de speciale Australisch-Nieuw-Zeelandse troepen. Oorspronkelijk werd op die dag stilgestaan bij de ruim 11.000 soldaten die sneuvelden bij de slag om Gallipolli in 1915 tijdens de Eerste Wereldoorlog. Tegenwoordig worden ook de gevallen militairen in andere oorlogen herdacht. Ook in Groot-Brittannië en Frankrijk wordt stilgestaan bij Anzac Day.

Prins Charles stond in Villers-Bretonneux, in het noorden van Frankrijk, stil bij de gesneuvelde militairen. Daar gaf hij een toespraak bij het Australische nationale monument voor oorlogslachtoffers.