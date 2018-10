Harbour Bridge niet te hoog voor prins Harry

De Britse prins Harry heeft vrijdag de iconische Sydney Harbour Bridge beklommen. Zonder zijn vrouw Meghan, die beneden bleef, klauterde hij de 134 meter hoge brug op om vervolgens op de top de vlag van de Invictus Games te hijsen.

Harry had gezelschap van de Australische premier Scott Morrison en vier leden van het Australische Invictus Games-team. Waar Morrison behoorlijk buiten adem boven kwam, ging het bij oud-militair Harry volgens Britse media soepel en snel. De zware klim kostte hem zo te zien nauwelijks moeite. Op de top had de groep een prachtig uitzicht over Sydney, dat er onder de wolkenloze lucht zonnig bij lag.

In de oorspronkelijke plannen zou Meghan ook de Harbour Bridge beklimmen maar zij werd vorige maand plots zonder opgaaf van reden van het programma geschrapt. Pas afgelopen week werd duidelijk waarom, toen Kensington Palace aankondigde dat de hertogin van Sussex in verwachting is.

Het paar richt zich nu op de opening van de Invictus Games, die zaterdag in Sydney plaatsheeft. Het paralympisch sportevenement voor militairen en veteranen die tijdens hun werk gewond zijn geraakt is een initiatief van prins Harry en duurt een week.

Komende week gaan Harry en Meghan naar Fiji om vervolgens terug te keren naar Sydney voor de sluitingsceremonie. Later deze maand gaan de hertog en hertogin van Sussex nog naar Nieuw-Zeeland en Tonga.