Griekse Prinses Theodora gaat trouwen

Koning Constantijn en koningin Anne-Marie van Griekenland hadden een paar weken geleden mooi nieuws in petto. Hun jongste dochter Theodora heeft zich verloofd met Matthew Kumar.

Een koninklijk huwelijk doet iets met een land. Veel burgers leven naar hartenlust mee met de voorbereidingen, wachten ongeduldig op bruiloftsnieuws en laven zich op de huwelijksdag maar wat graag aan sprookjesachtige taferelen.

De 35-jarige prinses Theodora trouwt volgend jaar met de 34- jarige Amerikaan Matthew Kumar. Theodora is niet de eerste in het koninklijk gezin; oudste broer Pavlos trouwde al in 1995 met Marie-Chantal Miller. Zus Alexia volgde in 1999; zij trouwde met Carlos Morales. In 2010 was het de beurt aan broer Nikolaos en zijn bruid Tatiana Blatnik. Alleen Theodora’s jongste broer Philippos (32) is nog vrijgezel.

Twee verhuizingen

Hoe de Grieken het blijde nieuws ervaren? Dat ligt dus net even complexer dan bij een gemiddeld land. Constantijn (78) en Anne-Marie (72) leven namelijk al ruim vijftig jaar in ballingschap.

Daaraan ging veel vooraf. Koning Constantijn en zijn minister-president George Papandreou hadden een groot conflict over het aanblijven van bepaalde legerofficieren. Langdurige kabinetscrises en onlusten waren het gevolg. In 1967 pleegde een groep officieren een staatsgreep. De nieuwe premier werd kolonel Georgios Papadopoulos. Constantijns verzet mocht niet baten. Ook hoefde hij niet meer op steun en sympathie van het Griekse volk te rekenen. De koninklijke familie werd het land uitgezet; het gezin verhuisde van Athene naar Rome en in 1974 naar Londen.

Griekse zomers

Theodora groeide dus op in Engeland. Als tiener ging ze naar Woldingham, een meisjesschool in Surrey. Ze studeerde aan Brown University in Amerika, waar ze zich toelegde op toneel.

Al sinds 2011 werkt Theodora in Los Angeles. Ze speelt daar onder meer als actrice in een grote Amerikaanse tv-serie. Voor haar werk noemt ze zich Theodora Greece.

Zou de Griekse monarchie nog bestaan, dan zou Theodora negende in lijn van de troonsopvolging zijn. In 2010 liet de prinses in een interview weten dat Griekenland haar zeer dierbaar is. „Ik ben Engels, ik woon in Amerika, maar diep vanbinnen voel ik me Grieks. Ik kan niet zonder de Griekse zomers, het is een heerlijk land.”

Haar verloofde Matthew Kumar studeerde rechten in Canada en de Verenigde Staten. Sinds 2012 werkt hij als letselschadeadvocaat in Californië. Bij de Grieken kwam hij onder de aandacht toen hij in 2017 present was op het dubbele verjaardagsfeest van kroonprins Pavlos en zijn oudste dochter Maria Olympia.

Koninklijke familiebanden

Hoewel de Griekse koninklijke familie in de bijzondere omstandigheden verkeert, is de kans groot dat het huwelijk van Theodora en Matthew een koninklijk karakter krijgt. Theodora is namelijk naaste familie van maar liefst acht huidige en voormalige monarchen in Europa. Koning Constantijn is een broer van de Spaanse koningin Sofia en koningin Anne-Marie heeft een wel heel bekende oudste zus: de Deense koningin Margrethe II.

Daarnaast is de aanstaande bruid verre familie van de koningen Carl Gustaf van Zweden, Harald van Noorwegen, Filip van België en –via twee takken– de Britse koningin Elizabeth. De Griekse koninklijke familie is niet voor niets altijd een welkome gast op plechtigheden aan de Spaanse, Britse en Scandinavische hoven. Op de gastenlijst voor de bruiloft zullen dus ongetwijfeld veel koninklijke namen staan.

De verwachting is dat de bruiloft een niet al te plechtstatig feest zal worden op een Grieks eiland, een beetje naar het voorbeeld van broer Nikolaos; hij trouwde op het Griekse eiland Spetses.

>>rd.nl/konhuis